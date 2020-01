Kolda: 3 femmes condamnées pour mutilation génitale

Trois femmes ont été arrêtées à Kolda et condamnées à un an de prison dont 2 mois de prison ferme. Ces femmes qui sont les parentes des victimes, ont reconnu avoir fait exciser leurs fillettes âgées de 5 mois à 2 ans, pour respecter leur tradition et à l’insu de leurs maris. Elles soutiennent, toutefois, qu’elles ignoraient que la pratique est interdite au Sénégal.

