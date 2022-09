Kolda: Aminata Touré dite Méta lâchement assassiné

Aminata Touré dite Méta a été lâchement assassinée par des individus non encore identifiés.



D'aprés Libération, la victime, vivait en France depuis 10 ans. Elle est revenue au bercail dans son village natal de Saré Mbemba Touré dans la commune de Bignarabé avec sa fille, il y a quelque mois. Agée de 40 ans, elle devait se rendre dans son village pour récupérer sa fille et revenir à Mbour où elle était installée.



Son corps sans vie a été découvert ce samedi matin baignant dans une mare de sang à quelques kilomètres au nord de la commune de Kolda.



Pour le moment, le ou les présumés tueurs ne sont pas identifiés ainsi que le mobile du crime.



D'aprés les premiers éléments de l’enquête de la gendarmerie, Méta a reçu des coups de couteau. De plus, du chanvre indien a été retrouvé à quelques mètres du corps.







































leral