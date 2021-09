Kolda : le Tabac vaginal, la nouvelle trouvaille pour des orgasmes qui durent mais pas sans conséquence sur la santé gynécologique des femmes

L’utilisation du tabac vaginal communément appelé « soumbou » est un phénomène de société au Fouladou. Plusieurs femmes s’adonnent à cette pratique dans leur vie sexuelle pour des raisons sanitaires, d’orgasme ou contre l’infertilité. Mais cette pratique n’est pas sans conséquence sur la santé gynécologique des femmes.

Plusieurs parmi elles ont développé des infections sexuellement transmissibles voire le cancer du col de l’utérus. Ce phénomène affecte beaucoup la santé de la reproduction des femmes dans la zone. C’est pourquoi Dakaractu/Kolda a recueilli les avis des femmes et d’une sage-femme sur la question.

Le tabac vaginal est fabriqué à partir des feuilles de tabac et de produits chimiques comme le « khémé ». Ces deux produits associés donneraient selon les femmes des vertus thérapeutiques. Mais ces dernières ignorent le plus souvent les dangers qu’elle courent avec ce produit.

Trouvé chez elle, O. Sy de préciser : « j’utilise le tabac vaginal depuis quelques temps pour soigner mes douleurs abdominales. Mais j’avoue que quand je le prends je vomis en pleine nuit avec des vertiges et cela me chauffe le bas-ventre. Je ne me sens pas bien quand je le prends. C’est une vieille tradition au Fouladou et d’ailleurs presque toutes les femmes l’utilisent. Je sais qu’il y’a des dangers en l’utilisant. Quand je l’utilise, j’ai souvent l’impression d’avoir des orgasmes comme beaucoup de mes amis… »

Mariama B. du quartier Bouna n’est pas de cet avis. Elle précise : « j’en ai entendu parler, mais je ne l’ai jamais utilisé car cela ne m’inspire pas confiance. Je préfère aller me faire consulter par un gynécologue que d’utiliser un produit artisanal qui ne respecte pas les normes sanitaires. J’ai beaucoup d’amis qui l’utilisent. Elles me disent que parfois ça leur permet de satisfaire leur libido en l’absence de leur conjoint… »

D’après certaines explications recueillis auprès des femmes le tabac vaginal permettrait de réduire l’obésité, de brûler les graisses, de nettoyer l’utérus et d’avoir des orgasmes entre autres.

Selon les explications de la sage-femme madame Ly qui souhaite garder l’anonymat, « tout ce qui n’est pas produit médical ne doit pas être introduit dans l’appareil génital, car cela peut causer d’énormes conséquences. J’ai fait le constat en consultant les femmes, qu’il y a beaucoup de cas d’infections dans la zone qui seraient issues de l’utilisation du tabac vaginal. Si un produit n’a pas été testé médicalement en laboratoire, il ne doit pas faire l’objet d’utilisation. Les femmes devraient plutôt aller se faire consulter dans les structures de santé avec un spécialiste. Nous décelons beaucoup d’infections et de cancer du col de l’utérus qui seraient dus à l’utilisation de ce tabac vaginal. C’est pourquoi, nous continuons après consultation de sensibiliser les femmes sur les dangers liés à cette pratique. »

Se procurer la fameuse dose relève du parcours du combattant pour un homme car les femmes ont le plus souvent honte à dévoiler leur produit. Il est fabriqué et vendu le plus souvent par de vieilles femmes qui en détiennent le secret. Et malgré ses dangers, les femmes continuent de le consommer pour soigner certains maux à la place du gynécologue au Fouladou...