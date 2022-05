Korité 2022- "You" ,élégant et stylé, brille de mille feux à Massalik

Rédigé par Dakarposte le Lundi 2 Mai 2022 à 17:13 Rédigé par Dakarposte le Lundi 2 Mai 2022 à 17:13

Comme disent les Anglais, Youssou Ndour is always in the latest fashion (entendez il est toujours à la dernière mode). Élégant en toute circonstance, l'homme des rêves de Mme Ndour Aïda Coulibaly, s'est encore illustré lors de la prière de Korité à Massalikoul Jinaane.

Sur ces images parvenues à la rédaction de dakarposte, l'illustre Médinois, dont l'Afrique peut s'enorgueillir, pose avec son fils Nelson Mandela Ndour

Mamadou Ndiaye