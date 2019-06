Koumpentoum : Un éleveur tue son ami par balle

C'est la consternation au village de Kouthia Gaydi, dans le département de Koumpentoum. L'éleveur Abdoulaye Diallo a tué son ami berger Aliou Sow pour une histoire de vol de chèvre.



D'après L'Observateur, après une vive altercation, à l'issue de laquelle il a été injurié et humilié, Diallo part récupérer son fusil et tire à bout portant sur son ami.



Atteint au cou, Sow s'affale et se vide de son sang avant de rendre l'âme. Arrêté, le présumé meurtrier est placé en garde en vue et son fusil saisi.













seneweb