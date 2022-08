Koungheul-Kaffrine : 6 morts et 73 blessés, le chauffeur du camion tueur envoyé en prison

Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, entre Koungheul et Kaffrine, un accident avait fait six morts, dont quatre sur le coup, et 73 blessés. Un bus venant de Tamba avait violemment percuté un autre en provenance de Dakar. L’un des chauffeurs de bus a provoqué le choc en tentant d’éviter un camion garé sur le bord de la route, sans triangle de signalisation.



Le chauffeur du camion se nomme Tahir Fall. Il a été arrêté après l’accident. Il a été déféré au parquet et placé sous mandat de dépôt. D’après Libération, qui donne l’information dans son édition du jour, il sera jugé mercredi prochain devant le tribunal des flagrants délits de Kaolack.



Tahir Fall risque gros. Le journal précise qu'il est poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui, stationnement défectueux, défaut de triangle de signalisation, homicides et blessures volontaires.















































seneweb