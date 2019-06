Koungheul : La gendarmerie a arrêté les braqueurs de la station de Missirah

Dans un document que le service de communication de la gendarmerie nous a envoyé, la brigade territoriale de Koungheul vient de démanteler un réseau de malfaiteurs qui sévissait dans la région de Kaffrine.



En effet, lit-on dans le texte, depuis un certain temps la région est le théâtre d'une série de braquages dans les boutiques et stations d’essence. Ainsi dans la nuit du 20 au 21 juin 2019 vers 03 heures du matin, des individus ayant échoué à l’attaque d’une station d’essence située à Missirah, se sont rabattus sur une maison occupée par des commerçants. Ils ont réussi à défoncer la porte puis emporter une forte somme d’argent.

Alertés par la population, note le texte, des recherches organisées ont conduit les gendarmes à la planque des malfaiteurs.



Les investigations menées ont permis à l’interpellation des membres du gang.



Après la fouille de perquisition par les éléments de la brigade de Koungheul, les délinquants, au nombre de huit (08), ont été trouvés porteurs de deux (02) armes à feu, de vingt (20) cartouches de calibre 12, quatre (04) coupe - coupes, deux (02) couteaux, d’une (01) tenaille, d’une (01) scie à métaux, deux (02) marteaux et d’un (01) téléphone portable.













