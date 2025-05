Kyiv et Washington annoncent la signature d'un accord sur les minerais, le gaz et le pétrole

Kyiv et Washington ont annoncé avoir signé un accord pour l’exploitation des minerais, du gaz et du pétrole en Ukraine.

Cet accord vise à créer un environnement propice à la poursuite de la croissance économique des deux pays, via un fonds d'investissement américano-ukrainien.

"Avec les États-Unis, nous créons un fonds qui attirera des investissements mondiaux dans notre pays", a écrit Ioulia Svyrydenko, ministre ukrainienne de l'Économie, sur X.

L'accord comporte de nombreuses variables, que la ministre a détaillées dans une longue série de messages.





Toutes les ressources terrestres et maritimes situées sur ce qui est défini comme le territoire ukrainien resteront sous le contrôle et la propriété de l'Ukraine.

Kyiv se réserve également le droit de déterminer ce qu'il faut extraire et où, soulignant que le sous-sol reste la propriété de l'État, un terme inscrit dans l'accord.

Le fonds doit être créé à parts égales et sera géré conjointement par l'Ukraine et les États-Unis. Aucune des parties ne disposera d'un vote majoritaire, ce qui témoigne d'un véritable partenariat égalitaire fondé sur le gain mutuel, la coopération et le respect.





L'accord n'imposera aucun changement dans la classification des enregistrements légaux des entreprises. Les entreprises telles que Ukrnafta et Energoatom resteront publiques.

L'accord ne mentionne aucune obligation financière ukrainienne envers les États-Unis.

Il intervient après que le président américain Donald Trump a renoncé à exiger que l'accord serve à rembourser à Washington les milliards de dollars d'aide déjà versés depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

Le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal a salué l'accord, le qualifiant de succès, car le président américain avait auparavant exigé l'équivalent de 500 milliards de dollars (442 milliards d'euros) sur les revenus des terres rares en guise de remboursement.



La mise en œuvre de l'accord permettra aux deux pays de renforcer leur potentiel économique grâce à une coopération commune.



Pas d'interférence avec l'intégration de l'UE



L'accord est conforme à la constitution ukrainienne et ne modifie pas le cours de l'intégration européenne. Le document est conforme à la législation nationale et ne contredit aucune des obligations internationales de l'Ukraine.

Kyiv dit espérer que cet accord montrera aux autres pays que l'Ukraine est un acteur mondial fiable et qu'il soulignera son intention de coopérer avec ses partenaires et de conclure des accords à long terme pour les décennies à venir.







50 % des fonds provenant de nouvelles licences pour des projets dans le domaine des matériaux rares, du pétrole et du gaz, seront transférés au budget après la création du fonds.



Les revenus des projets déjà en cours ou les revenus budgétisés ne sont pas inclus dans le fonds.

L'accord oblige également Washington à contribuer à attirer davantage d'investissements et de technologies à Kyiv. Le fonds sera directement soutenu par le gouvernement américain par l'intermédiaire de sa Société financière de développement international (DFC).

La technologie a été soulignée comme un élément important de l'accord, car l'Ukraine estime qu'il est important d'obtenir non seulement des capitaux, mais aussi de l'innovation.







Les revenus générés par le fonds ne seront pas taxés







Les revenus et les contributions du fonds ne seront imposés ni aux États-Unis ni en Ukraine, afin que les investissements produisent les meilleurs résultats possibles pour les deux parties.

Les deux pays contribueront à parts égales au fonds. Ioulia Svyrydenko précise qu'en plus des fonds directs, Washington peut choisir d'apporter un soutien supplémentaire sous la forme d'armes, telles que des systèmes de défense aérienne.

Kyiv fera également sa part du travail et, si cela s'avère nécessaire, versera une contribution supérieure aux 50 % convenus des revenus générés par les nouveaux loyers et les nouvelles licences.







Le fonds commun investira ensuite le capital dans des projets liés aux minerais et autres ressources naturelles, ainsi que dans des infrastructures connexes.

Les projets d'investissement spécifiques doivent être décidés conjointement par l'Ukraine et les États-Unis. L'accord stipule toutefois que ces investissements doivent être réalisés exclusivement en Ukraine.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré dans une vidéo publiée sur X que "ce partenariat permet aux États-Unis d'investir aux côtés de l'Ukraine, de débloquer les atouts de croissance de l'Ukraine, de mobiliser les talents américains, les capitaux et les normes de gouvernance qui amélioreront le climat d'investissement de l'Ukraine et accéléreront la reprise économique de l'Ukraine".

Les deux pays affirment que l'accord est conçu comme un investissement conjoint à long terme, prévu pour durer des décennies.