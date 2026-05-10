Kylian Mbappé forfait pour le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid

Le Clasico, ce sera sans Kylian Mbappé. Incertain pour le choc entre le Real et le Barça dimanche soir au Camp Nou (21h), l’attaquant français ne fait pas partie du groupe madrilène annoncé en fin de matinée. Mbappé souffre d’une blessure musculaire à la cuisse droite et était déjà absent lors de la victoire merengue face à l’Espanyol Barcelone la semaine passée (0-2), mais sa présence à l’entraînement samedi matin laissait envisager un retour pour le Clasico. Ce ne sera finalement pas le cas.





Mbappé a été vivement critiqué la semaine dernière pour une escapade en Sardaigne sur ses jours de repos, pendant que son équipe était en déplacement en Catalogne pour tenter de garder un mince espoir pour le titre. Depuis, il a encore été tancé pour son attitude en marge des bagarres survenues cette semaine entre ses coéquipiers Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni. Si l’Uruguayen est indisponible pour "10 à 14 jours", le Français fait en revanche partie du groupe qui va affronter le Barça.

L’absence de Mbappé prive néanmoins le Real Madrid de son meilleur buteur cette saison, avec 41 buts en 41 matches toutes compétitions confondues. C’est sans lui que la formation d’Alvarao Arbeloa va tenter de décrocher un succès à Barcelone pour maintenir un semblant de suspense dans la course au titre. Le Barça a 11 points d’avance sur le Real en tête du classement avant le coup d’envoi de la rencontre et n’a besoin que d’un point pour être officiellement sacré champion d’Espagne.