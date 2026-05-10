Thiès : Lamine Ndiaye retrouvé mort et enterré, 9 ans après sa disparition, 2 individus arrêtés

Chauffeur de camion benne de sable, il avait tôt quitté la maison familiale pour se rendre au boulot. Et depuis, ses proches ne l'ont plus jamais revu. "On a fait beaucoup de recherches, en vain. Selon, Seneweb, ce n'est que le 24 avril 2026 dernier que des rumeurs ont commencé à courir sur une tierce personne qui aurait été agressée à mort et enterrée dans la cour d'une école à Darou Salam 2", indiquent-ils.
Pour le moment, deux mis en cause auraient été mis aux arrêts, dans le cadre de l'enquête qui suit son cours.
Igfm
Pour le moment, deux mis en cause auraient été mis aux arrêts, dans le cadre de l'enquête qui suit son cours.
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