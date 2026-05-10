Thiès : Lamine Ndiaye retrouvé mort et enterré, 9 ans après sa disparition, 2 individus arrêtés

Chauffeur de camion benne de sable, il avait tôt quitté la maison familiale pour se rendre au boulot. Et depuis, ses proches ne l'ont plus jamais revu. "On a fait beaucoup de recherches, en vain. Selon, Seneweb, ce n'est que le 24 avril 2026 dernier que des rumeurs ont commencé à courir sur une tierce personne qui aurait été agressée à mort et enterrée dans la cour d'une école à Darou Salam 2", indiquent-ils.



Pour le moment, deux mis en cause auraient été mis aux arrêts, dans le cadre de l'enquête qui suit son cours.

















































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