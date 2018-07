Kylian Mbappé, plus jeune buteur en finale d'un Mondial depuis Pelé

Mais où s'arrêtera donc Kylian Mbappé ? En inscrivant le quatrième but des Bleus face à la Croatie, ce dimanche 15 juillet au stade Loujniki de Moscou, l'attaquant de l'équipe de France est devenu le plus jeune buteur en finale de la Coupe du monde depuis Pelé en 1958. À 19 ans et 204 jours, le Parisien se positionne juste derrière le Brésilien, âgé de 17 ans et 249 jours quand il a fait trembler les finales contre l'Autriche.

Titulaire contre la Croatie, Mbappé était déjà devenu le troisième plus jeune joueurs à disputer une finale de Coupe du monde, après Pelé en 1958 donc, et Giuseppe Bergomi en 1982 (18 ans et 199 jours).