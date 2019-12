L’ADIE SE DOTE D’UN NOUVEAU SITE WEB POUR S’ADAPTER AUX DERNIÈRES TENDANCES

L’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE) annonce avoir mis en ligne son nouveau site web (www.adie.sn) pour offrir aux usagers de ses services une meilleure expérience de navigation et s’adapter aux dernières tendances dans son domaine.



L’ADIE "vient de mettre en ligne son nouveau site web pour offrir une meilleure expérience de navigation et s’adapter aux dernières tendances en matière de site web", peut-on lire dans un communiqué.



Le nouveau site de l’ADIE se veut "simple et convivial", ambitionne grâce à son contenu de mieux connaitre l’Agence, ses projets et ses activités, indique le communiqué.



Selon la même source, l’ADIE a également pris l’option de renforcer sa présence sur les réseaux sociaux pour davantage interagir avec le public, le nouveau site permettant "une redirection vers les différentes plateformes digitales (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube…)".



Elle qu’en plus de son nouveau site web, l’ADIE a mis en ligne deux autres sites web pour la communication autour du programme Smart Sénégal et de ses différents projets. Il s’agit des sites : www.smartsenegal.gouv.sn et www.maisonducitoyen.gouv.sn.



"Le lancement de ces plateformes digitales intervient dans un contexte où l’ADIE s’est dotée d’une nouvelle identité visuelle. Le nouveau logo adopté se démarque des précédents. Il se veut plus moderne et colle mieux à la vision de l’ADIE qui est d’être le moteur de la transformation numérique de l’Etat", précise le texte.