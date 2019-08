L’AFFAIRE DES 94 MILLIARDS EN UNE DES QUOTIDIENS

Les conclusions du rapport de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire des 94 milliards et la réaction d’Ousmane Sonko sont les principaux sujets au menu des quotidiens reçus samedi à l’APS.



Le Soleil reprend en Une le rapport de la commission d’enquête qui conclut qu’’aucun détournement n’a été noté’’.



’’La commission d’enquête parlementaire sur l’affaire des 94 milliards relative au dossier TF451/R a déposé son rapport sur la table du président de l’Assemblée nationale. Elle indique (en conférence de presse, vendredi) qu’il n’a pas été remarqué, à la fin des investigations, un quelconque détournement de deniers publics’’, écrit le journal.



La publication souligne que l’opposant Ousmane Sonko qui avait soulevé cette affaire a décidé de saisir le juge d’instruction. Le leader de Pastef n’a pas voulu s’expliquer devant la commission qui affirme avoir auditionné 31 personnes pendant plus de 40 heures.



Selon Sud Quotidien, ‘’La Commission +désavoue+ Sonko’’.



Le journal Source A souligne que le principal mis en cause dans cette affaire, l’ancien directeur général des Domaines, Mamour Diallo, est ‘’blanc comme neige’’ au regard des conclusions de la commission d’enquête présidée par le député Cheikh Seck.



’’Mamour blanc comme neige, Sonko noir de colère’’, dit le quotidien Kritik qui annonce que l’affaire des 94 milliards ‘’va atterrir en justice’’, Ousmane Sonko ayant décidé de saisir le juge d’Instruction ‘’avec constitution de partie civile’’.



Selon Vox Populi, ‘’désavoué par la commission d’enquête, Ousmane Sonko annonce +une dizaine de dossiers scandaleux+ sur Mamour Diallo et se tourne vers le doyen des Juges’’.



L’Observateur parle d’un ‘’combat sans fin’’ entre le leader de Pastef et Mamour Diallo. ‘’Le leader de Pasfef annonce une plainte contre la commission d’enquête parlementaire et l’ancien directeur des Domaines’’, écrit L’Obs.



Dans le journal, l’avocat et ancien député, Me Abdoulaye Babou, déclare que ‘’la commission d’enquête n’a pas le droit de dire qu’un tel a été blanchi’’.



Pour le quotidien Enquête, ‘’la commission d’enquête parlementaire s’emmêle les pédales’’. ‘’(…) les enquêteurs de l’Assemblée nationale ont divulgué des informations relatives à leurs travaux. Un acte contraire au règlement intérieur de l’institution, qui a permis à Ousmane Sonko de leur taper sur les doigter’’, selon le journal.



Le Quotidien se fait écho ‘’des plaintes et complaintes’’ de Ousmane Sonko qui a décidé d’attaquer la commission d’enquête en justice et de saisir le juge d’Instruction sur l’affaire des 94 milliards.



Le journal Enquête annonce que l’ancien maire de Dakar, en détention depuis 2017, pour escroquerie dans l’affaire de la Caisse d’avance de la Ville de Dakar, pourrait sortir de prison avant la tabaski.



’’Des discussions sont en cours pour la libération de l’ex-maire de Dakar. Une grâce est évoquée à l’occasion de la tabaski’’, écrit la publication qui affiche en Une : ‘’Khalifa Sall, en route vers la sortie’’.



L’As signale qu’à cause d’une dette de l’Etat de plus de 247 milliards à la Senelec, ’’les délestages pourraient revenir la semaine prochaine’’. ‘’La santé financière de la Sénélec est particulièrement préoccupante à cause de l’ardoise de 247 milliards que lui doit l’Etat. Cette dette a plongé la boite dans une situation catastrophique parce qu’elle peine à s’approvisionner en fuel pour ses centrales (…)’’, écrit L’As.