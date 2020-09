L’AMBASSADEUR DE FRANCE EN CÔTE D’IVOIRE, ACCUSÉ DE VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

Gilles Huberson, ambassadeur de la France en Côte d’Ivoire, est visé par une enquête interne du ministère des affaires étrangères après le témoignage de plusieurs femmes l’accusant de violences sexistes et sexuelles. Selon les informations de Mediapart, il est accusé de violences sexistes et sexuelles par au moins cinq femmes, qui en ont attesté, avec d’autres témoins, auprès du déontologue du quai d’Orsay.



Les récits recueillis concernent des faits dans plusieurs pays, dont le Mali, où Huberson a été ambassadeur de 2013 à 2016, et la Côte d’Ivoire, où il a été nommé en 2017, et vont de remarques jugées dégradantes pour les femmes à des gestes à connotation sexuelle non désirés. Contacté, le Quai d’Orsay n’a pas souhaité s’exprimer sur ce dossier. Il a cependant admis que « des vérifications sont toujours en cours ».

Par contre, le ministère refuse aussi de confirmer officiellement le rappel de son ambassadeur, évoqué par plusieurs journaux.



« Un gendarme avec qui je travaillais, qui avait connu Gilles Huberson lors d’une de ses missions sur le continent africain, m’a dit : “Fais gaffe, c’est un chaud lapin !”Je n’y ai pas vraiment prêté attention sur le moment », a écrit Louisa, nom d’emprunt, dans un témoignage écrit, adressé au quai d’Orsay, que Mediapart a pu consulter.



Elle est reçue par le diplomate peu de temps après son arrivée. D’après son récit, il est près de 19 heures quand M. Huberson l’invite dans son bureau, celui-ci enlève sa cravate, s’assoit dans son canapé, se sert un verre de whisky, et allume un cigare. « Il me demande l’objet de ma mission. Je lui explique que je travaille notamment sur les questions de genre et de droits humains, ce à quoi il me répond “Ah ! Ça ne sert à rien ! Ce qui compte, c’est l’influence économique !” », raconte-t-elle.



Plusieurs personnes interrogées par Mediapart (hommes et femmes) parlent d’une « ambiance de caserne » dans l’ambassade dirigée par Huberson, décrit comme un homme autoritaire, amateur de whisky et de cigares, et qui n’hésite pas à lancer des plaisanteries sans grande finesse. Au Mali, la communauté française bruissait d’anecdotes sur l’attitude de l’ambassadeur. « Jeune fille » et « Mademoiselle », répétés à des femmes mariées, « avez-vous eu l’autorisation de vos parents ? », lancée lors d’une réunion de service au lendemain d’une sortie tardive pour le travail, des réflexions sur l’âge ou la maternité…



Le diplomate est également accusé d’être allé plus loin à plusieurs reprises. Selon plusieurs sources, l’ambassadeur se serait « jeté » sur une femme pour tenter de l’embrasser, dans le bureau de celui-ci. Contactée, celle-ci n’a pas souhaité s’exprimer.































































































