L'APPEL APRÈS L'ATTAQUE D'UN VÉHICULE DE SENEWEB: "Une bonne partie des manifestations à Dakar est l’œuvre de malfrats..."

"L’Association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en ligne (APPEL) a appris avec consternation l’attaque et la destruction d’un des véhicules du site d’informations Seneweb.com. L’acte barbare et ignoble a été commis dans la nuit du jeudi à Ouagou Niayes alors que l’équipe composée d’un journaliste, d’un cadreur et d’un chauffeur était sur le terrain pour couvrir les manifestations des jeunes supposés réfractaires au couvre-feu.