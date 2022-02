L’ARBITRE SUD-AFRICAIN VICTOR MIGUEL DE FREITAS GOMES DÉSIGNÉ POUR LA FINALE SÉNÉGAL-EGYPTE

L’arbitre sud-africain Victor Miguel de Freitas Gomes a été désigné pour officier Sénégal-Egypte, dimanche, à partir de 19 heures GMT, au stade Olembé, à Yaoundé, pour la 33e Coupe d’Afrique des nations (CAN), a appris l’APS de la Confédération africaine de football.



Victor Miguel de Freitas Gomes, âgé de 39 ans, arbitre international depuis 2011, sera assisté par son compatriote Zakhele Thusi Granville Siwela et le Lesothan Souru Phatsoane.



Ce trio arbitral était déjà au sifflet lors de la 18e finale de la coupe de la confédération "Total Caf Cup", le 10 juillet dernier, au stade général Mathieu-Kérékou (GMK) de Cotonou, au Bénin.



Ils avaient également arbitré Algérie-Côte d’Ivoire et Nigaria-Soudan, lors de la phase de poules de la 33e CAN (9 janvier-6 février).



Jean-Jacques Ngambo Ndala, de la République démocratique du Congo, a été choisi comme quatrième arbitre, son compatriote Olivier Kabene Safari sera l’arbitre assistant numéro 3.



Les Marocains Adil Zourak, Bouchra Karboubi et Zakaria Brinsi seront chargés de l’assistance vidéo à l’arbitrage, la VAR.





















































aps