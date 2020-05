L’ARMP et l’OFNAC vont enquêter sur le contrat Senelec et Akilee

Le contrat de 187 milliards de F Cfa entre la Senelec (Société nationale d’électricité du Sénégal) et Akilee, une société de services dans le secteur de l’énergie, filiale de la Senelec, a atterri sur les tables des enquêteurs financiers. L’Autorité de Régulation des marchés publics et l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption), ont été officiellement saisis par les cadres de la Senelec.



Rappelons que ces cadres veulent mettre la lumière sur cette affaire à l’allure de scandale. Après leur déclaration en date du 28 avril 2020, sur cette affaire, ils avaient souhaité que les autorités des corps de contrôle de l’Etat jettent un regard sur ce contrat.

Ces syndicalistes demandent, par la même occasion, une fouille sur les autres contrats de la Senelec notamment : Excelec, Nsic, Blf, Edf-In, Sonam, Amsa, ect.

La balle est désormais dans le camp des corps de contrôle