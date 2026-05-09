L’ASSEMBLÉE NATIONALE CONFIRME LE TEXTE DU CODE ÉLECTORAL EN SECONDE LECTURE

L’Assemblée nationale a examiné et confirmé en seconde lecture la loi n°09/2026 modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral. Cette nouvelle délibération fait suite à une saisine du Président de la République, transmise le 7 mai 2026, demandant un réexamen du texte adopté le 28.



Présidant la séance plénière, le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a précisé que cette procédure vise à lever toute équivoque et à garantir la conformité du texte final à la volonté exprimée par le Parlement.



Selon les explications données, cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’article 73 de la Constitution, qui permet une nouvelle lecture d’un texte de loi avant sa promulgation. Le président de séance a ainsi soumis le projet à l’examen des députés réunis en plénière.



Les travaux se sont déroulés en présence du ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, et de la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye, ainsi que de plusieurs responsables impliqués dans le processus électoral.





























































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