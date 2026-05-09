TABASKI 2026 : SÉCURITÉ, TRANSPORT, FINANCEMENT… L’ÉTAT RENFORCE SON DISPOSITIF POUR L’APPROVISIONNEMENT EN MOUTONS

À quelques semaines de la Tabaski, le gouvernement sénégalais accélère les préparatifs pour garantir un approvisionnement correct du marché en moutons et éviter les tensions observées les années précédentes. Réuni ce vendredi au Building administratif Président Mamadou Dia, le Conseil interministériel consacré à la préparation de la fête a débouché sur une série de mesures touchant à la sécurité, au transport, à l’aménagement des points de vente, au financement des opérateurs et à la régulation des prix.



Présidée par le ministre, secrétaire général du gouvernement, Boubacar Camara, la rencontre a permis d’évaluer l’état d’exécution des directives du Premier ministre, Ousmane Sonko, en vue d’assurer un bon déroulement de la Tabaski 2026.



Le gouvernement s’est félicité des résultats enregistrés lors de l’édition précédente. Selon les chiffres présentés au Conseil, 987 306 moutons avaient été recensés dans les 296 marchés suivis, soit près de 119 % de l’objectif fixé à 830 000 têtes. La production locale représentait plus de 70 % de l’offre, contre près de 30 % pour les importations provenant notamment du Mali et de la Mauritanie.



Malgré ces performances, plusieurs contraintes structurelles persistent. Les autorités ont notamment relevé le manque d’espaces aménagés pour les points de vente, particulièrement dans le département de Dakar, l’installation anarchique de certains foirails, ainsi que la flambée des prix de l’aliment de bétail et du transport des animaux. Les retards dans la mise en place des crédits destinés aux opérateurs figurent également parmi les difficultés identifiées.



Face à ces défis, le Premier ministre a instruit plusieurs départements ministériels de renforcer les dispositifs de sécurisation des circuits de commercialisation des moutons. Les ministères des Forces armées et de l’Intérieur devront notamment assurer la sécurité des personnes et des biens sur les axes de convoyage, les points de passage frontaliers et les sites de vente.



Le gouvernement a aussi décidé de maintenir les exonérations de droits et taxes sur les moutons de Tabaski et d’encadrer les coûts du transport du bétail afin d’éviter toute spéculation. Des mesures spécifiques ont été annoncées pour faciliter le transit des animaux à travers le territoire gambien en direction des régions sud du Sénégal.



Concernant les points de vente, les autorités prévoient l’aménagement de sites autorisés dotés d’éclairage, de points d’eau temporaires et de dispositifs de nettoyage. Des postes médicaux avancés et des équipes de prévention sanitaire seront également installés dans les principaux marchés à bétail.



Le ministère du Commerce a, de son côté, reçu instruction d’encadrer les prix de l’aliment de bétail et de lutter contre les pratiques spéculatives. Il devra également veiller à l’approvisionnement du marché en produits essentiels à la célébration de la fête, notamment l’huile et l’oignon.



Sur le volet financier, l’État entend accélérer le déblocage des crédits destinés aux opérateurs impliqués dans l’opération Tabaski. La Banque Agricole du Sénégal, la BNDE, la DER ainsi que plusieurs institutions de microfinance ont été invitées à diligenter le traitement des dossiers de financement.



Au-delà des mesures immédiates, le gouvernement affiche des ambitions plus structurelles. Le ministère de l’Agriculture a été chargé d’élaborer un programme de production fourragère à grande échelle ainsi qu’un plan d’action visant l’autosuffisance du Sénégal en moutons de Tabaski dans les meilleurs délais.















































Rts