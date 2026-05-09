Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

TABASKI 2026 : SÉCURITÉ, TRANSPORT, FINANCEMENT… L’ÉTAT RENFORCE SON DISPOSITIF POUR L’APPROVISIONNEMENT EN MOUTONS

Rédigé par Dakarposte le Samedi 9 Mai 2026 à 10:15 modifié le Samedi 9 Mai 2026 - 17:18

TABASKI 2026 : SÉCURITÉ, TRANSPORT, FINANCEMENT… L’ÉTAT RENFORCE SON DISPOSITIF POUR L’APPROVISIONNEMENT EN MOUTONS
À quelques semaines de la Tabaski, le gouvernement sénégalais accélère les préparatifs pour garantir un approvisionnement correct du marché en moutons et éviter les tensions observées les années précédentes. Réuni ce vendredi au Building administratif Président Mamadou Dia, le Conseil interministériel consacré à la préparation de la fête a débouché sur une série de mesures touchant à la sécurité, au transport, à l’aménagement des points de vente, au financement des opérateurs et à la régulation des prix.

Présidée par le ministre, secrétaire général du gouvernement, Boubacar Camara, la rencontre a permis d’évaluer l’état d’exécution des directives du Premier ministre, Ousmane Sonko, en vue d’assurer un bon déroulement de la Tabaski 2026.

Le gouvernement s’est félicité des résultats enregistrés lors de l’édition précédente. Selon les chiffres présentés au Conseil, 987 306 moutons avaient été recensés dans les 296 marchés suivis, soit près de 119 % de l’objectif fixé à 830 000 têtes. La production locale représentait plus de 70 % de l’offre, contre près de 30 % pour les importations provenant notamment du Mali et de la Mauritanie.

Malgré ces performances, plusieurs contraintes structurelles persistent. Les autorités ont notamment relevé le manque d’espaces aménagés pour les points de vente, particulièrement dans le département de Dakar, l’installation anarchique de certains foirails, ainsi que la flambée des prix de l’aliment de bétail et du transport des animaux. Les retards dans la mise en place des crédits destinés aux opérateurs figurent également parmi les difficultés identifiées.

Face à ces défis, le Premier ministre a instruit plusieurs départements ministériels de renforcer les dispositifs de sécurisation des circuits de commercialisation des moutons. Les ministères des Forces armées et de l’Intérieur devront notamment assurer la sécurité des personnes et des biens sur les axes de convoyage, les points de passage frontaliers et les sites de vente.

Le gouvernement a aussi décidé de maintenir les exonérations de droits et taxes sur les moutons de Tabaski et d’encadrer les coûts du transport du bétail afin d’éviter toute spéculation. Des mesures spécifiques ont été annoncées pour faciliter le transit des animaux à travers le territoire gambien en direction des régions sud du Sénégal.

Concernant les points de vente, les autorités prévoient l’aménagement de sites autorisés dotés d’éclairage, de points d’eau temporaires et de dispositifs de nettoyage. Des postes médicaux avancés et des équipes de prévention sanitaire seront également installés dans les principaux marchés à bétail.

Le ministère du Commerce a, de son côté, reçu instruction d’encadrer les prix de l’aliment de bétail et de lutter contre les pratiques spéculatives. Il devra également veiller à l’approvisionnement du marché en produits essentiels à la célébration de la fête, notamment l’huile et l’oignon.

Sur le volet financier, l’État entend accélérer le déblocage des crédits destinés aux opérateurs impliqués dans l’opération Tabaski. La Banque Agricole du Sénégal, la BNDE, la DER ainsi que plusieurs institutions de microfinance ont été invitées à diligenter le traitement des dossiers de financement.

Au-delà des mesures immédiates, le gouvernement affiche des ambitions plus structurelles. Le ministère de l’Agriculture a été chargé d’élaborer un programme de production fourragère à grande échelle ainsi qu’un plan d’action visant l’autosuffisance du Sénégal en moutons de Tabaski dans les meilleurs délais.























Rts

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

Zakiroulahi SOW obtient gain de cause dans son bras de fer contre Abdoulaye SYLLA

Zakiroulahi SOW obtient gain de cause dans son bras de fer contre Abdoulaye SYLLA

Voici Balla Mbaye de "Teranga Traiteur" arrêté dans l'affaire Pape Cheikh et CIE !

Voici Balla Mbaye de "Teranga Traiteur" arrêté dans l'affaire Pape Cheikh et CIE !

FEMUA 18 : Youssou Ndour atterrit à Abidjan, accueilli par Manadja pour un show inédit !

FEMUA 18 : Youssou Ndour atterrit à Abidjan, accueilli par Manadja pour un show inédit !

Au GITEX Africa 2026, Wave revendique un rôle moteur dans la révolution financière du continent

Au GITEX Africa 2026, Wave revendique un rôle moteur dans la révolution financière du continent

Après l'épreuve de la maladie et l'annulation de concerts, Salif Keïta retrouve la forme !

Après l'épreuve de la maladie et l'annulation de concerts, Salif Keïta retrouve la forme !

Mali - Mariama Ba Lagaré et Abou Sy : La Séparation qui fait du bruit !

Mali - Mariama Ba Lagaré et Abou Sy : La Séparation qui fait du bruit !

Diomaye Faye à Ndiaganiao : La maison familiale prise d'assaut par une foule immense

Diomaye Faye à Ndiaganiao : La maison familiale prise d'assaut par une foule immense

5 avril 2024-5 avril 2026- Hommage à Mohamed Dione- Adieu Grand Frère ! (Par Mamadou NDIAYE)

5 avril 2024-5 avril 2026- Hommage à Mohamed Dione- Adieu Grand Frère ! (Par Mamadou NDIAYE)

Aussitôt arrivé à Dakar, "Délégué" Amar cueilli à l'AIBD

Aussitôt arrivé à Dakar, "Délégué" Amar cueilli à l'AIBD

L'identité du journaliste de Kewoulo révélée- Pape Tall, cravaté par la gendarmerie est le... "partenaire" de Kadior Cissé de la 7TV !

L'identité du journaliste de Kewoulo révélée- Pape Tall, cravaté par la gendarmerie est le... "partenaire" de Kadior Cissé de la 7TV !

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747