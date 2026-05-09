Scandale de fraude à l’état civil à Ziguinchor : plusieurs agents municipaux déférés

Une fraude massive à l’état civil est notée dans la région de Ziguinchor. Une enquête menée par l’antenne régionale de la Direction nationale de la lutte contre la fraude (DNLT) a permis de démanteler les activités d’un réseau structuré qui produisait de faux documents officiels, allant des actes de naissance aux certificats de nationalité sénégalaise, en passant par des casiers judiciaires falsifiés . L’organisation ne se contentait pas de petites falsifications, elle injectait des centaines de données fictives dans les registres de plusieurs collectivités locales, notamment à Kaour, Niaguis, Enampore, Djoulouloulou et Ziguinchor même.



Le cerveau de ce réseau est identifié au nom de Jean-Luc Mamadou Corréa. Lors d’une perquisition à son domicile, les enquêteurs ont mis la main sur une quantité impressionnante de documents administratifs et de données numériques appartenant aux communes ciblées. Il contrefaisait des documents censés émaner de la justice. Des certificats de nationalité et des casiers judiciaires portant les en-têtes officiels des tribunaux de Bignona, d’Oussouye et de Ziguinchor ont été saisis et vendus à des étrangers ou à des individus cherchant à régulariser frauduleusement leur situation.







Le pot-aux-roses a été découvert grâce à l’interpellation d’une citoyenne bissau-guinéenne au poste de Cantenne. Lors d’un contrôle de routine, elle était en possession d’un extrait de naissance et d’une copie littérale d’acte de naissance établis sous l’en-tête de la mairie de Kaour. Entendue par les enquêteurs, elle a reconnu que les documents étaient faux.



7 individus dont des agents municipaux ont été déférés devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Ziguinchor pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, complicité de faux et obtention indue de documents administratifs. L’enquête se poursuit pour connaitre l’étendu du réseau et d’autres bénéficiaires.





























































Walf