L’ASSEMBLÉE NATIONALE PLANCHE SUR UNE MISSION D’INFORMATION À PARTIR DE MARDI

L’Assemblée nationale a convoqué une réunion spéciale de son bureau, mardi, pour examiner les modalités de la mise en œuvre d’une Mission d’information après les inondations qui ont frappé Dakar et plusieurs endroits du pays, a appris l’APS, vendredi.



’’L’Assemblée nationale, autour de son président, a mené les concertations et consultations qui ont conduit à la convocation d’une réunion spéciale du Bureau, pour le mardi 15 septembre 2020’’, indique un communiqué reçu de l’institution parlementaire.



Dans ce document, l’Assemblée nationale note que ‘’le dossier des inondations charrie naturellement une forte et légitime émotion, mais il convient de projeter un regard lucide sur les solutions structurelles et les urgences de l’heure, dans un contexte où le fléau a gagné plusieurs pays situés dans différents continents, avec une ampleur autrement plus importante’’.



L’institution parlementaire relève que ‘’les manifestations du dérèglement climatique ne sont guère une vue de l’esprit’’.



Elle rappelle que dès la tenue du Conseil présidentiel de septembre 2012, le Programme décennal de Gestion des Inondations (PDGI) a été mis en œuvre, avec plusieurs phases qui impliquent des investissements planifiés et stratifiés.



Dans son communiqué, l’Assemblée estime qu’il ‘’y a donc lieu de souligner les trois axes de ce Programme qui se déclinent en termes d’initiatives, de mobilisation de ressources et de suivi’’.



Elle indique que ‘’cette gestion technique du phénomène des inondations par le Gouvernement est donc le corollaire d’une volonté politique déroulée, articulée et coordonnée’’.



Selon le communiqué, ‘’cette volonté puise son inspiration dans le substrat culturel de notre société, où s’exprime le réflexe de solidarité, surtout dans les moments d’épreuves’’.



La même source explique que ‘’c’est dans cet esprit que le Bureau de l’Assemblée nationale est convoqué pour examiner, conformément aux dispositions de l’article 49 du Règlement intérieur, les modalités de la mise en œuvre d’une Mission d’information représentative de toutes les sensibilités de l’Assemblée nationale (Majorité, Opposition, Non-inscrits)’’.



L’objectif est de ‘’permettre aux Députés de mener à bien les missions qui leur sont dévolues, notamment dans des situations exceptionnelles, comme celle qui prévaut aujourd’hui, dans plusieurs parties du Sénégal’’.



Le communique souligne que cette Mission d’information ‘’sera précédée de travaux au sein d’une intercommission composée de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, de la Commission de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Infrastructures et des Transports, de la Commission du Développement durable et de la Transition écologique, et de la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale’’.



‘’En engageant cette procédure tout à fait conforme à l’esprit et à la lettre de son Règlement intérieur’’, l’Assemblée nationale dit vouloir ‘’accomplir, avec méthode et efficacité, les missions qui sont les siennes’’.



Elle a déjà d’ores et déjà, salué ‘’les diligences initiées par le chef de l’Etat (…) à travers le déclenchement du Plan ORSEC et le budget de 10 milliards destiné à secourir les populations sinistrées’’.























































































aps