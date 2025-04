L’Afp reporte son Congrès

En raison du rappel à Dieu du Khalife général des Layènes, Seydina Mouhamadou Makhtar Laye et du Président du Conseil constitutionnel, Monsieur Mamadou Badio Camara, l’Alliance des forces de mrogrès (Afp), après une large concertation, a décidé de reporter son Congrès prévu le 12 avril 2025, à une date ultérieure qui sera rendue publique dans les meilleurs délais.

Selon un communiqué de presse, le Secrétaire général de l’Afp, Moustapha Niasse et l’ensemble des militants s’inclinent, avec émotion et recueillement, devant la mémoire des illustres disparus et prient Dieu, dans Sa Miséricorde infinie, pour qu’Il les accueille en Son Paradis.

































Le Soleil