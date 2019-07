L'Algérie déroule le tapis rouge pour les Fennecs

L’Algérie prépare une « cérémonie officielle et populaire » samedi pour le retour de son équipe du Caire, où elle a remporté vendredi soir la Coupe d’Afrique des Nations aux dépens du Sénégal (1-0), a-t-on appris de source gouvernementale.





Les Fennecs ont dessiné une deuxième étoile sur leur maillot, en remportant le titre africain 29 ans après celui de 1990. Et leur retour s’annonce triomphal.



C’est à l’aéroport d’Alger Houari-Boumediène que les héros algériens vont atterrir à 14h00 (13h00 GMT), où une cérémonie leur sera réservée, selon une source gouvernementale.



Au programme également, un « déjeuner officiel » au Centre international de conférences d’Alger, en l’honneur des joueurs et du staff, avec à sa tête le sélectionneur Djamel Belmadi.



La même source n’a pas précisé si le président par intérim Abdelkader Bensalah sera présent, alors qu’il a assisté à la finale au stade du Caire, comme les milliers de supporters algériens qui ont fait le déplacement.



La radio nationale a annoncé que « les joueurs paraderont à Alger dans un bus spécialement aménagé », au lendemain du sacre suivi dans la capitale algérienne par des scènes de liesse --interminables klaxons, youyous et explosions de feux d’artifices--, après une nouvelle journée de manifestation anti-régime.



En plein mouvement de protestation contre l’élite politique au pays, ce sacre prend une dimension particulière, relevée par la présence de milliers de fans au Caire.