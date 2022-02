L'Allemagne affiche son soutien à l'Ukraine

"Personne ne doit douter de la détermination de l'Union européenne à agir en cas d'attaque de l'Ukraine." Olaf Scholz, le chancelier allemand en visite ce lundi à Kiev, apporte son soutien au pays dans la crise qui l'oppose à Moscou.



Européens et Américains font front commun et jouent la fermeté, promettant des sanctions lourdes contre Moscou en cas d'invasion.



La Russie qui doit montrer des signes de désescalade affirme le chancelier qui exhorte Vladimir Poutine à saisir les offres de dialogues.



Olaf Scholz, chancelier allemand : "Avec plus de deux milliards de dollars, nous avons rendu l'économie ukrainienne plus résiliente et indépendante. Face à l'influence étrangère, nous avons assuré son autonomie et sa résilience. Et je peux vous assurer que nous poursuivrons ce soutien avec la même détermination."



Volodymyr Zelensky, président ukrainien : "C'est une grave erreur que certaines ambassades déménagent dans l'ouest de l'Ukraine. C'est leur décision, mais « l'Ukraine occidentale » n'existe pas, c'est une Ukraine unie. Si quelque chose arrive, Dieu nous en préserve, ce sera partout. Il n'est pas possible d'être à cinq ou six heures d'une escalade ou de problèmes. nous sommes un pays uni. Je ne pense pas que les résidents de Lviv le prendront bien car cela a l'air très étrange. C'est mon opinion. Mais c'est leur choix."



Une sécurité qui passerait par une adhésion à l'OTAN, la position de Kiev n'a pas changé, elle est au coeur de la crise actuelle.



Sasha Vakulina, Euronews : "L'escalade des tensions à la frontière entre l'Ukraine et la Russie constitue une menace sans précédent pour l'architecture de sécurité en Europe. Volodymyr Zelensky et Olaf Scholz en ont convenu. Mais en ce qui concerne le gazoduc Nordstream 2, il y a des différences, a déclaré le président ukrainien, qualifiant le projet "d'arme géopolitique". Le fait que le chancelier allemand soit venu à Kiev avant de se rendre à Moscou mardi est perçu en Ukraine comme un signe fort de soutien et de solidarité. Mais alors qu'Olaf Scholz lui-même est ici à Kiev, l'Allemagne a exhorté ses citoyens à quitter l'Ukraine comme l'ont déjà fait les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays."