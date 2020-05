L'Allemagne rouvre progressivement ses frontières

Tout un symbole que cette rencontre entre les ministres allemand et luxembourgeois des Affaires étrangères sur le pont enjambant la Moselle à Schengen, la localité qui a donné son nom aux accords permettant la libre circulation des citoyens au sein de l'Europe.



Heiko Maas, le ministre allemand des Affaires étrangères, juge que cette réouverture de la frontière avec le Luxembourg "est un signe important".



Heiko Maas : "L'Union européenne est basée sur l'idée d'une Europe sans frontières, et je crois que les citoyens ne pourraient plus comprendre une Europe avec des frontières. Nous avons une grande responsabilité dans la lutte contre la pandémie. Si nous continuons à engranger des victoires dans ce combat, nous devons progressivement démanteler les contrôles aux frontières que nous avons rétabli. Ainsi, l'Europe sera de nouveau une Europe sans frontières, et c'est ce que les citoyens attendent."



Ce samedi, l'Allemagne a également - mais légèrement - assoupli ses conditions de passage avec l'Autriche et la Suisse après deux mois de blocage total.



Pour ce qui concerne la frontière avec la France, il faudra au moins attendre (si tout va bien) la mi-juin.



D'autres pays européens entendent rapidement emboîter le pas à l'Allemagne, comme l'Italie où le tourisme est un secteur vital qui représente 13% du PIB.



Le gouvernement de Giuseppe Conte a annoncé la levée de la quarantaine obligatoire pour les visiteurs étrangers et la réouverture des frontières à tous les touristes de l'Union européenne dès le 3 juin prochain.



L'Espagne a choisi une autre voie, celle de la mise à l'isolement pour deux semaines de toute personne entrant sur son territoire, y compris des Français.



En guise de réciprocité, Paris va appliquer la même mesure pour les Espagnols mettant le pied sur le sol français...