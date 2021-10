L'Arabie saoudite et Bahreïn expulsent les ambassadeurs libanais

L'Arabie saoudite a ordonné vendredi à l'ambassadeur libanais dans le royaume de quitter le pays dans les 48 heures et a arrêté toutes les importations en provenance du Liban, en réponse aux commentaires d'un ministre libanais qui a qualifié la guerre au Yémen d'"agression" saoudienne.



Quelques heures plus tard, le Royaume de Bahreïn a ordonné à l'ambassadeur libanais de quitter le pays dans les deux jours pour la même raison, a déclaré le ministère des Affaires étrangères de Bahreïn.



Le Premier ministre et le président libanais ont discuté de la décision saoudienne et ont demandé au ministre de l'Information du pays de prendre la "décision appropriée", un appel apparent pour qu'il démissionne dans l'espoir que cela apaisera la tension.



Les médias d'État saoudiens ont ajouté dans leur rapport que l'ambassadeur du royaume à Beyrouth avait également été invité à rentrer chez lui. Le rapport indique que cette décision n'affectera pas les dizaines de milliers de citoyens libanais et leurs familles qui vivent et travaillent dans le royaume riche en pétrole.



La décision saoudienne d'interdire les importations en provenance du Liban intervient à un moment où la petite nation a un besoin urgent de devises étrangères alors qu'elle traverse la pire crise économique et financière de son histoire moderne. Depuis le début de l'effondrement économique du Liban fin 2019, la livre libanaise a perdu plus de 90 % de sa valeur, des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi et désormais les trois quarts de ses habitants vivent dans la pauvreté.



Puissance économique régionale, l'Arabie saoudite, l'un des plus grands producteurs et exportateurs de pétrole au monde, a été un marché majeur pour les produits libanais au fil des décennies.



La décision est intervenue quelques jours après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle le ministre libanais de l'Information, George Kordahi, a qualifié la guerre au Yémen d'agression de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Il a ajouté que la guerre au Yémen est « absurde » et doit cesser car il est opposé aux guerres entre Arabes.



Le bureau du Premier ministre libanais Najib Mikati a déclaré avoir discuté de la situation avec le président Michel Aoun avant d'appeler Kordahi et de lui demander de prendre "la décision appropriée dans l'intérêt des intérêts nationaux".



Mikati a exprimé ses regrets pour la décision saoudienne et a exhorté le royaume à revoir sa décision. Mikati a ajouté que son gouvernement « rejette catégoriquement » tout ce qui nuit aux « relations fraternelles profondes » avec l'Arabie saoudite.



Mikati a déclaré plus tôt que les commentaires de Kordahi ne représentent pas l'opinion du gouvernement, réitérant que le ministre s'était exprimé avant de prendre ses fonctions le mois dernier.



Kordahi, un ancien animateur d'une émission de télévision, a fait ces commentaires sur une émission télévisée avant d'être choisi pour le poste en septembre. Kordahi est proche du Christian Marada Movement, un allié du groupe militant Hezbollah.



Kordahi a tenu une conférence de presse à Beyrouth cette semaine, refusant de s'excuser pour l'interview, qui, selon lui, a été diffusée le 5 août. Il a ajouté que depuis qu'il est devenu ministre, il respecte la politique du gouvernement de ne pas exprimer son opinion.



"Nous ne devrions pas continuer à être soumis au chantage au Liban par qui que ce soit, qu'il s'agisse de pays, d'ambassadeurs ou de particuliers", a déclaré Kordahi, ajoutant qu'il n'avait pas l'intention de démissionner de son poste à cause de ses commentaires.



L'Arabie saoudite dit que le Hezbollah aide les rebelles houthis du Yémen. Le Hezbollah et les Houthis sont tous deux soutenus par l'Iran et se considèrent comme faisant partie du soi-disant axe de résistance qui comprend le gouvernement syrien et les puissantes milices chiites en Irak.



L'Arabie saoudite a été un grand partisan du Liban, mais le royaume est également enfermé dans une lutte régionale avec l'Iran, le principal allié du puissant groupe militant libanais Hezbollah.



Les tensions entre les deux puissances régionales ont souvent dégénéré en une impasse dans la prise de décision dans la politique libanaise. L'Arabie saoudite fait partie des pays du Golfe qui ont imposé des sanctions au Hezbollah.



L'Arabie saoudite classe le puissant Hezbollah soutenu par l'Iran comme une organisation terroriste. Les relations entre l'Arabie saoudite et le Liban ont été tendues ces derniers mois à cause de ce que le royaume dit du contrôle du Hezbollah sur le petit pays.