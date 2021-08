L'Arabie saoudite rouvre ses frontières, la vaccination est en passe d'y devenir la règle

En Arabie saoudite, la vaccination contre le Covid-19 devient quasiment obligatoire à compter de ce dimanche. Pour accéder aux établissements gouvernementaux et privés du royaume, les résidents et citoyens ont désormais l‘obligation de justifier d‘un schéma vaccinal complet. Les écoles, les centres commerciaux, ou encore les transports en commun font partie des lieux concernés par ces restrictions.



En plus de ces mesures, les autorités du royaume ont annoncé une nouvelle restriction de voyage. À partir de la semaine prochaine, seules les personnes immunisées contre le virus pourront en effet voyager à l‘étranger - à l‘exception des pays inscrits sur une liste rouge.



Les autorités saoudiennes espèrent ainsi accélérer le rythme de la campagne de vaccination dans ce pays d‘environ 35 millions d‘habitants. À l‘annonce des mesures en mai dernier, le nombre d‘injections quotidiennes a d‘ailleurs bondi.



Au total, plus de 26 millions de doses ont été administrées. Plus de la moitié de la population saoudienne aurait reçu sa première dose, tandis qu‘un habitant sur cinq serait complètement vacciné.