L'Argentine sort les Pays-Bas aux tirs au but et retrouvera la Croatie en demi-finale

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 9 Décembre 2022 à 21:00

L'Argentine est allée chercher sa qualification. Dominatrice pendant 80 minutes et devant au score grâce à Molina et Messi, l'Albiceleste a été rejointe au bout du temps additionnel par les Pays-Bas suite à un doublé de Weghorst. Les Argentins ont poussé en prolongation avec notamment un poteau de Fernandez et ont finalement empoché la mise aux tirs au but grâce à deux arrêts d'Emiliano Martinez et au tir au but de la victoire de Lautaro Martinez. L'Argentine retrouvera la Croatie, mardi, lors de la première demi-finale de cette Coupe du monde.





Mamadou Ndiaye