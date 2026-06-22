L’Assemblée accueille de nouveaux membres

La séance plénière de ce lundi 22 juin 2026, convoquée à 10 heures par le Bureau de l’Assemblée nationale, a été marquée par l’installation officielle de quatre nouveaux députés venus compléter les rangs de l’hémicycle. Salimata DIENG, Amadou BA, Momath Talla NDAO et Abass NDIAYE ont ainsi pris leur place au sein de la représentation nationale.





Salimata Dieng fait son entrée en tant que suppléante de Marie Angélique DIOUF, nommée récemment au gouvernement. Ancienne chargée de mission à la Présidence de la République, elle avait quitté ses fonctions après que le président l’a démise.



Amadou BA et Momath Talla NDAO, quant à eux, retrouvent leur siège après avoir été réintégrés par le Bureau de l’Assemblée nationale le vendredi 5 juin 2026, sous la présidence d’Ousmane SONKO. Tous deux étaient respectivement ministre de la Culture et Secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement dans l’ancien gouvernement dirigé par le Premier ministre d’alors Ousmane SONKO. Leur réintégration fait suite à des demandes formelles introduites auprès du Bureau de l’hémicycle, conformément à l’article 54 de la Constitution et aux dispositions de l’article 124 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.



Quant à Abass NDIAYE, dont l’installation intervient également ce lundi 22 juin, il rejoint les rangs des députés après le départ du nouveau ministre des Transports Lahad NDIAYE.















































































Walf