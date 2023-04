L’EX PROCUREUR AMADY DIOUF PRÉSIDE L’AUDIENCE EN APPEL LUNDI !

Le juge Amady Diouf, éloigné de l’affaire Sweet Beauté, à la suite de son affectation à la tête de la Cour d’appel de Dakar en février dernier, va retrouver une affaire qui concerne Ousmane Sonko. L’ancien procureur de la République va présider lundi l’audience en appel pour diffamation opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, « sauf changement de dernière minute », précise une source de la Cour d’appel de Dakar.



Dans ce dossier de diffamation, Ousmane Sonko a été condamné le 30 mars à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs Cfa de dommages et intérêts.



Pour rappel, Amady Diouf, à la tête du parquet de Dakar, avait demandé, en janvier dernier, la traduction du leader de Pastef devant la chambre criminelle dans le dossier de « viols suivis de menaces de mort ». Il avait été suivi par le Doyen des juges dans son réquisitoire.



Les conseils du maire de Ziguinchor vont-ils récuser le juge Amady Diouf comme ce fut le cas avec le juge Pape Mohamed Diop en première instance ? D’autant plus que dans ce dossier, la défense avait accusé le parquet, alors dirigé par ce magistrat, d’avoir augmenté les charges contre Sonko en visant « l’injure publique, faux et usage de faux », au-delà du délit de diffamation, objet de la plainte de Mame Mbaye Niang. C’est lui aussi qui avait préparé les 2 premières audiences des 2 et 16 février derniers. Des procès qui n’avaient pas pu se tenir à cause des renvois.



Donc, l’actuel président de la Cour d’appel sera amené à trancher équitablement alors que sur deux affaires concernant Ousmane Sonko, il avait une posture de chargeur contre l’accusé en tant que maître des poursuites. Il ne sera pas le premier président de la Cour d’appel à monter au créneau dans un dossier impliquant une grande personnalité. Dans les cas de Khalifa Sall et Aïda Ndiongue, le juge Demba Kandji avait présidé les audiences en appel.

















































emediasn