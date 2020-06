L'Élysée dément qu'Emmanuel Macron ait évoqué une démission

C'est une information du Figaro qui a fait grand bruit ce jeudi et qui fait pshit une fois démentie. Emmanuel Macron songeant à démissionner pour se faire réélire : selon le journal français, le président français aurait évoqué cette possibilité. C'était lors d'une réunion par visioconférence avec un cercle de donateurs.



L'Elysée a fermement démenti jeudi ces informations du Figaro, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye évoquant même une idée "loufoque".



Mais après deux ans de tensions sociales, Emmanuel Macron, qui parlait de se "réinventer" en avril dernier, va tenter de reprendre la main. Et ce dès dimanche soir, avec une allocution qui vise à dresser un premier bilan de la crise sanitaire, et à revenir sur le plan de bataille pour faire face à la crise économique.



Car il n'y a pas que le PIB qui est en train de chuter. L'objectif pour le président est aussi d'enrayer sa baisse de popularité dans les sondages, qui tranche avec l'ascension de son premier ministre Edouard Philippe, sorti renforcé de la crise du coronavirus.



Une prise de parole qui surviendra aussi à deux semaines du second tour des municipales. Le parti présidentiel est en ballottage très défavorable à Paris et noue des alliances avec la droite dans d'autres grandes villes. Un scrutin stratégique à deux ans de la présidentielle.