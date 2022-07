« L'Entretien » : Cheikh Bamba Dièye fait la radioscopie de l’Assemblée nationale, donne des pistes pour une législature de qualité et évalue l’opposition

« Le parlement sénégalais, entre régression et devoir de mutations » : C’est l’œuvre du secrétaire général national du Front pour le Socialisme et la Démocratie/ Benno Jubel, mis à la disposition des acteurs politiques en cette fin de 13e législature.



Faisant partie de la 11e et de la 13e législature, Cheikh Bamba Dièye fait le point de cet ouvrage où se croisent insuffisances et atouts pour une meilleure institution parlementaire au Sénégal. Après avoir relevé ces manquements, le secrétaire général national du Fsd/Bj dans ce numéro de l’Entretien donne les clés d’une nouvelle image souhaitée de l’Assemblée nationale qu’il souhaiterait même voir, au cours de cette quatorzième législature.



Dans cet entretien avec Dakaractu, Cheikh Bamba Dièye donne également son point de vue sur la campagne qui sera bouclée ce vendredi sans oublier, en tant que « membre de la coalition Yewwi Askan Wi », d’éclairer la lanterne des sénégalais sur cette position qui semble ambiguë.