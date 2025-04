L'État accorde une garantie souveraine de 25 milliards de francs CFA à la Banque Islamique du Sénégal (BIS) pour soutenir la relance d'Air Sénégal

Le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane SONKO ont franchi une étape décisive en signant, le 22 octobre 2024, un décret historique.

Ce texte accorde une garantie souveraine de 25 milliards de francs CFA à la Banque Islamique du Sénégal (BIS) pour soutenir la relance d'Air Sénégal.



Cette garantie, autonome, irrévocable et inconditionnelle, permettra à la compagnie de bénéficier d’un financement essentiel, après une période marquée par de lourdes difficultés financières.



Le plan de redressement est directement piloté par la Primature, signe de l’importance stratégique accordée à Air Sénégal, avec le soutien technique du Ministère des Finances et du Budget.

































