L’État lance une levée de fonds de 150 milliards FCFA avec Invictus Capital & Finance

Présenté comme le premier emprunt obligataire de cette ampleur sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, cet emprunt vise à mobiliser des ressources locales pour financer les projets d’investissement de l’État en 2025. Il offrira aux investisseurs des taux d’intérêt attractifs, compris entre 6,40 % et 6,95 %, assurant ainsi un financement stable et sécurisé, selon l’APS.



Elle renseigne que l’opération est pilotée par la direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, sous la supervision du ministère des Finances et du Budget. Invictus Capital & Finance intervient en tant qu’arrangeur principal et chef de file, épaulée par Société Générale Sénégal et Société Générale Capital Securities West Africa, qui agissent en qualité de co-arrangeurs et co-chefs de file.



Les obligations émises dans le cadre de cette levée de fonds seront cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), ce qui garantira leur liquidité et leur attractivité pour les investisseurs institutionnels et particuliers.



Selon Invictus Capital & Finance, cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de rationalisation des dépenses publiques et de mobilisation des financements internes. En cas de succès, elle pourrait stabiliser le déficit budgétaire, financer les infrastructures et favoriser une croissance économique durable.



L’efficacité des politiques fiscales et d’investissement ainsi que la transparence dans la gestion des fonds levés seront des éléments clés pour garantir la soutenabilité de la dette et restaurer la confiance des marchés, selon la société de gestion.



Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance économique de 9,3 % pour le Sénégal en 2025, un niveau exceptionnel attribué à des investissements majeurs et à une dynamique économique renforcée.











































Le Soleil