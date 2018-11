L'Histoire du sceau des prophètes, Seydouna Mohamed (PSL)

Le Prophète Mohamed est né le 20 août 571 à la Mecque. Ses parents sont des nobles de la tribu des Banou hachim, descendants d'Ismaël, fils d'Ibraham.



Ils sont réputés pour leurs bonnes mœurs et la droiture de leur cœur.

Malheureusement, son père Abdallah Ben AbdelmoUttalib décède alors que Mohamed est dans le ventre de sa mère. Elle accouche sans douleur d'un bébé circoncis naturellement.



Les anges l'ont lavé et marqué du sceau de la prophétie sur le dos. À ce moment, une lumière éclatante éclaire toute la contrée et le Coran dit que le feu sacré des Perses qui brûlait depuis plus de mille ans s'éteignit.



Etant veuve, donc pauvre, sa mère Amina a beaucoup de peine pour trouver une nourrice comme la coutume l'exige. C'est Halima qui accepte l'enfant pensant qu'il sera une bénédiction de Dieu.



Et c'est bien le cas, la prospérité les accompagne, le Coran raconte par exemple, qu'un jour, Mohamed transforme des pierres en cactus pour nourrir les chameaux. Sa vie est jalonnée de miracles, il apporte la chance là où il va. Consciente de cet avantage, Halima ne veux pas rendre Mohamed à sa mère. Pourtant lorsqu'il a trois ans, un fait étrange se produit. Des anges vêtus de blanc opérèrent l'enfant. Ils prennent son coeur, le lavent de toute souillure avant de le replacer. Se rendant compte que ce n'est pas un enfant ordinaire, elle le rend à sa mère.

À six ans, il perd sa mère et est confié à son grand-père qui décède alors qu'il n'a que 8 ans. Il grandit chez son oncle où il garde des moutons.



Cette expérience fait que Mohamed reste sensible aux orphelins et souhaite que chaque musulman, homme ou femme, soit instruit car, sans connaissance, il est impossible de respecter la création de Dieu.



Adulte, il travaille pour Khadidja comme intendant. Il épouse cette femme âgée de 40 ans alors qu'il en a 25. Ce sont leurs qualités de cœur qui les attirèrent réciproquement. Leur union leur apporte le bonheur. Il continue à travailler et règle les litiges avec justice.

Vers 40 ans, Mohamed se retire régulièrement dans la montagne pour méditer longuement. Il y rencontre l'Ange Jibril (Gabriel) qui lui révèle les 5 premiers versets du Coran.



Mahomed s'éteint à Médine le 8 juin 632 (le 13 du mois de Rabi' premier, selon le calendrier arabe)



C'est ainsi que Mohamed devient le Prophète des musulmans.

Dieu dit : « Certes, Dieu et Ses anges bénissent le Prophète. Ô croyants ! Bénissez-le et adressez-lui vos salutations ». (Coran Sourate Les Coalisés, Verset 56)

Depuis des siècles, les musulmans du monde entier commémorent sa naissance. C'est l'occasion de renouveler leur pacte et leur amour envers Lui car il incarne le message divin qui permet de s'élever au ciel. Étant humain, le Prophète montre l'exemple, Il est la voie à suivre.

Cette année. Elle aura lieu la nuit du 21 au 22 avril.

Environ 20 % de la population mondiale est musulmane. Une majorité vit en Asie (812.000.000) et en Afrique (315.000.000). Les musulmans se répartissent en deux grandes traditions, Les Sunnites (83 %) et les Sh'ites (16 %).