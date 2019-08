L'Histoire jamais racontée entre Amath Dansokho et Harouna Dia

S’il y a un homme qui est particulièrement affligé par la décès du leader communiste Amath Dansokho, c’est bien Harouna Dia, l’ami du président Macky Sall qui vit au Burkina Faso. Aussi, dès qu’il a appris cette perte immense pour le monde politique sénégalais, Harouna Dia a décidé de suspendre toutes ses activités pour venir à Dakar afin de présenter ses condoléances à la famille de l’illustre disparu ainsi qu’à la classe politique toute entière.

Dakarposte a appris de sources concordantes qu' Amath Dansokho symbolise aux yeux de Harouna Moussa Dia toutes les luttes politiques africaines. Comme beaucoup de jeunes de son époque qui ont poursuivi leurs études en France, il a embrassé les idéaux marxistes-léninistes grâce aux "prêches" de Dansokho qui était un Communiste impénitent.

Dans sa jeunesse Harouna a cru à cette doctrine à laquelle il a adhéré très tôt comme nombre de jeunes de son époque.

Selon les sources de dakarposte, il avait d’ailleurs été l’un des plus jeunes militants du PAI d’alors car il avait été séduit par les discours de son ami Amath et l’engagement de ce dernier pour le triomphe des causes populaires.

L’ami du président Macky Sall (Harouna Dia) a traversé les époques, trimé dur avant de voir le bout du tunnel.

Les deux hommes étaient particulièrement liés et, selon certains proches de Harouna Moussa Dia, c’est grâce à ce dernier que Macky Sall a pu obtenir l’appui politique de Dansokho alors qu’il s’opposait au président Wade. Il a été, si l’on peut dire, la courroie de transmission entre les deux hommes car, depuis le Burkina Faso où il se trouvait, il coordonnait toute la bataille politique de Macky Sall et c’est ainsi qu’il a pu décrocher le soutien inconditionnel de Dansokho. Il nous revient d’ailleurs que si Harouna est rentré au Sénégal après ses études et a pu obtenir un emploi en Casamance, c’est grâce à l’entregent d’Amath Dansokho.

L’image qui, nous dit a le plus frappé Dia, c’est cette fameuse journée du 21 janvier 2012. Alors que Dakar était en feu avec les manifestations contre la dévolution du pouvoir par Wade, Amath est apparu sur le terrain du combat où il est descendu en taxi malgré son âge avancé et son état de santé délicat. Il avait tenu à faire le déplacement pour participer symboliquement à la lutte du peuple sénégalais contre cette injustice. Cette manière courageuse du vieux révolutionnaire de se mettre à côté de son peuple à chaque fois que de besoin est restée gravée dans la tête de Dia comme dans celle de nombre de nos compatriotes.

Que la terre de Saint Louis lui soit légère et qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste !