L’IMAM RATIB DE KOLDA PLAIDE LA CAUSE DE L’HÔPITAL RÉGIONAL

Le centre hospitalier régional de Kolda doit disposer de médecins dont il a besoin, notamment de spécialistes, pour le bien-être des populations locales et de celles localités frontalières, a plaidé lundi l’imam de la grande mosquée de la capitale du Fouladou Thierno Alassane Tall.

S’adressant aux autorités représentant l’Etat, à l’occasion de la fête de l’Aïd-el-kébir ou Tabaski, il a demandé davantage de médecins spécialistes pour l’hôpital régional de Kolda, au bénéfice des populations de Kolda la région et de pays frontaliers, compte tenu selon lui de la vocation sous-régionale de cet établissement sanitaire.





La santé est une problématique "importante" pour les citoyens et occupe "une place primordiale" dans la vie des populations, en ce qu’elle conditionne notamment une pratique correcte de la religion, a indiqué l’imam.



Thierno Alassane Tall est par ailleurs revenu sur l’importance de la Tabaski, avant d’inviter les fidèles musulmans à suivre les recommandations divines et à se conformer davantage aux préceptes et valeurs enseignés par l’islam.



L’imam a également exhorté les fidèles au respect des valeurs de solidarité et d’entre-aide, à éviter les calomnies avant de formuler des prières pour un bon hivernage et une paix durable au Sénégal et dans les pays voisins.



Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé, a annoncé qu’il va transmettre à qui de droit le message de l’imam au sujet du centre hospitalier régional de Kolda, ajoutant toutefois que des efforts sont consentis au profit de cet établissement.



Il a rappelé qu’en tant que président du conseil départemental de Kolda, il est président du conseil d’administration de l’hôpital régional.















