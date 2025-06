L’Imam Mor KEBE appelle à la régulation des réseaux sociaux et à une commission consensuelle pour le croissant lunaire

Suivant l’appel de la Coordination des Musulmans du Sénégal, une partie des fidèles a célébré l’Aïd Al Adha ce vendredi.



Lors de son sermon prononcé à l’occasion de la prière de l’Aïd Al Adha (Tabaski) sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor, l’Imam Mor Kébé a lancé un appel à l’État sénégalais pour une intervention résolue sur deux questions jugées cruciales pour la cohésion sociale et religieuse : « la régulation des réseaux sociaux et la création d’une commission consensuelle d’observation du croissant lunaire ».





Mettre fin aux divisions sur les fêtes musulmanes



L’Imam KEBE a exprimé sa préoccupation face aux divisions récurrentes observées chaque année lors de la célébration des fêtes religieuses musulmanes au Sénégal.



Il a qualifié cette situation d' »anarchie » et a fermement exhorté les autorités étatiques à y remédier.



Pour lui, la solution réside dans « la mise en place d’une commission consensuelle pour l’observation du croissant lunaire ».



Selon lui, une telle instance permettrait aux différentes composantes de la communauté musulmane de « trouver un terrain d’entente, assurant ainsi que les fidèles puissent prier et jeûner le même jour, renforçant l’unité ».



Réguler les réseaux sociaux pour préserver la société



Au-delà des questions religieuses, le religieux a également souligné « l’urgence de contrôler l’utilisation des réseaux sociaux ».



Tout en reconnaissant leur utilité, il a déploré les nombreuses dérives qu’ils engendrent et leur impact néfaste sur la société.



Selon lui, les réseaux sociaux ont aujourd’hui « hypnotisé » les populations.



Il a appelé les autorités à « sensibiliser davantage les citoyens sur l’utilisation responsable de ces plateformes et à intervenir pour les réguler afin de limiter leurs conséquences négatives ».



L’état, garant de la religion et de la cohésion



L’Imam Mor KEBE a rappelé à l’État son rôle fondamental de « garant de la préservation de la religion face a8ux attaques contre les croyances des Sénégalais ».



Dans ce contexte, il a fustigé la récente déclaration du général à la retraite Meissa Sellé NDIAYE, ancien aide de camp du président Macky SALL, concernant les menaces terroristes au Sénégal. Il a instamment prié les fidèles à ne pas céder à la peur face à certaines allégations, réaffirmant que le Sénégal est un pays de cohésion, d’unité et de paix.















































Walf