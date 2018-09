L'Inde dépénalise l'homosexualité

Les juges de la Cour suprême indienne ont dépénalisé le 6 septembre l’homosexualité dans cette deuxième nation la plus peuplée de la planète, mettant ainsi fin à une interdiction remontant au XIXe siècle. Suite à cette annonce, les militants de la cause homosexuelle et LGBT se sont tombés dans les bras, les larmes aux yeux, comme en attestent les images diffusées à la télévision indienne. Un moment fort pour ces personnes qui se battent depuis longtemps pour leurs droits, bafoués par un vieil article de loi condamnant les relations sexuelles entre personnes de même sexe.



Les juges de la Cour suprême indienne ont dépénalisé le 6 septembre l’homosexualité dans cette deuxième nation la plus peuplée de la planète, mettant ainsi fin à une interdiction remontant au XIXe siècle. Suite à cette annonce, les militants de la cause homosexuelle et LGBT se sont tombés dans les bras, les larmes aux yeux, comme en attestent les images diffusées à la télévision indienne. Un moment fort pour ces personnes qui se battent depuis longtemps pour leurs droits, bafoués par un vieil article de loi condamnant les relations sexuelles entre personnes de même sexe.