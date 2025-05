L’Inde et le Pakistan décident d’un cessez-le-feu

Quelques heures après le dernier épisode d'escalade entre le Pakistan et l'Inde, le président américain Donald Trump a annoncé que sa médiation avait réussi à convaincre les deux pays d'accepter un cessez-le-feu immédiat et global pour mettre fin aux hostilités. Le président républicain s'est félicité que les deux parties aient choisi ce qu'il a appelé la bonne zone.



Immédiatement après l'annonce de M. Trump, le ministre pakistanais des affaires étrangères a confirmé la nouvelle et déclaré que son pays s'était mis d'accord avec l'Inde sur un cessez-le-feu immédiat.





Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a écrit sur la plateforme X que lui et le vice-président J.D. Vance avaient engagé des discussions avec des responsables pakistanais et indiens, dont le Premier ministre Narendra Modi et Shahbaz Sharif. Il s'est réjoui que les deux gouvernements aient convenu d'un cessez-le-feu global et immédiat et d'entamer des pourparlers en terrain neutre afin de discuter d'une série de questions. M. Rubio a salué ce qu'il a appelé la sagesse et le jugement des Premiers ministres indien et pakistanais, qui ont choisi la voie de la paix.