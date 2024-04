L'Iran a lancé une attaque "de drones et de missiles" contre Israël

L'Iran a lancé "depuis son territoire" une attaque de drones contre Israël, a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, dans une allocution télévisée. Peu après, la télévision d'État iranienne a annoncé que le Corps des gardiens de la Révolution a lancé une "vaste" attaque de "drones et de missiles" vers Israël. Il s'agit de la première attaque directe jamais menée par la République islamique d'Iran contre le territoire d'Israël.



Dans le même temps, les alliés de l'Iran, le Hezbollah libanais et les rebelles yéménites houthis ont mené des attaques anti-israéliennes, le premier en tirant des roquettes sur le Golan occupé par Israël, et les seconds en lançant des drones en direction du territoire israélien.



Les forces spéciales maritimes des Gardiens de la révolution iraniens ont saisi un porte-conteneurs "lié" à Israël près du détroit d'Ormuz, a annoncé l'agence officielle Irna. L'Iran "subira les conséquences de son choix d'aggraver davantage la situation", a réagi dans la foulée l'armée israélienne.



Le mouvement islamiste palestinien Hamas a de son côté indiqué dans un communiqué avoir remis sa réponse aux médiateurs égyptiens et qataris sur une proposition de trêve avec Israël dans la bande de Gaza, en insistant sur un cessez-le-feu permanent.



Benjamin Netanyahu a dénoncé "un crime odieux" après la découverte en Cisjordanie occupée du corps d'un adolescent israélien porté disparu la veille et qui a été "assassiné" selon l'armée.



Les forces israéliennes ont mené de nouveaux raids meurtriers dans la bande de Gaza et le Hezbollah libanais a lancé des salves de roquettes vers le nord israélien, sur fond samedi de crainte d'une attaque iranienne contre Israël.