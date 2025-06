L’Iran exécute un homme accusé d’espionnage pour le Mossad

La République islamique d’Iran a annoncé, ce lundi matin, l’exécution d’Esmail Fekri, accusé d’espionnage au profit d’Israël. L’homme, arrêté en 2023, a été pendu après avoir été reconnu coupable de collaboration avec le Mossad, l’agence de renseignement israélienne. Selon Mizan Online, média affilié au ministère iranien de la Justice, Esmail Fekri a été condamné pour “corruption sur terre” et “moharebeh” (guerre contre Dieu), deux chefs d’accusation passibles de la peine capitale en Iran. La justice a affirmé que toutes les procédures légales avaient été respectées avant l’exécution, et que le verdict avait été confirmé en appel.





L’agence semi-officielle Fars a précisé que Fekri avait transmis des informations sensibles au Mossad et faisait partie d’un réseau d’espionnage actif sur le territoire iranien. Les autorités n’ont pas précisé la nature exacte des renseignements transmis, mais ont qualifié cette affaire de “coup dur porté à l’un des réseaux du régime sioniste en Iran.”



Il s’agit de la troisième exécution en lien avec des activités d’espionnage pour Israël en l’espace de quelques semaines, dans un contexte d’intensification des frappes israéliennes sur le sol iranien. Téhéran affirme vouloir éradiquer les “infiltrations étrangères” et renforcer la sécurité intérieure face aux opérations de renseignement.