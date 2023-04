L'Italie décrète l'état d'urgence migratoire face à un afflux sans précédent de clandestins

Submergée par un afflux de migrants sans précédent, l'Italie a décrété l'état d'urgence migratoire pour six mois. Une décision qui fait suite au débarquement en Italie de plus de 3 000 clandestins au cours des trois derniers jours.



Cette mesure d'urgence, qui vise à accélérer la réponse de l'État aux flux migratoires, sera appliquée sur l'ensemble du territoire national.



Depuis le début de l'année, plus de 31 000 migrants sont arrivés illégalement sur les côtes italiennes, soit près de quatre fois plus qu'au cours de la même période de l'an passé.