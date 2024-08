L'Italie va connaître son week-end le plus chaud de l'année, avec des températures dépassant 40°C

Les températures risquent de dépasser les 40°C dans le sud de l'Italie, alors que ce week-end s'annonce comme le plus chaud que le pays ait connu depuis le début de l'année.



Des pics de 43°C sont attendus dans le sud du pays, ainsi que sur les deux principales îles, la Sardaigne et la Sicile, qui seront les régions les plus touchées.



Les 10 et 11 août, les températures devraient également grimper entre 39 et 40°C dans le centre et le nord de l'Italie. Les villes du nord, notamment Bolzano, Ferrare et Bologne, ne seront pas épargnées par la chaleur intense.



Selon les prévisionnistes, la vague de chaleur s'accompagnera également d'un tauxd'humidité élevé, ce qui augmentera les risques d'inconfort physique et les risques pour les groupes vulnérables tels que les personnes âgées et les enfants. Un bulletin du ministère de la Santé a émis des alertes orange pour les provinces de Campobasso, Frosinone, Latina, Pérouse et Rome le 7 août.





À partir du 8 août, les provinces de Pérouse et Rome seront en alerte rouge en raison de la chaleur et Brescia, Campobasso, Florence, Frosinone, Latina et Rieti sont en alerte orange.



Les météorologues ont prévenu qu'il y avait également un risque d'orages intenses, en particulier dans le nord de l'Italie. Les régions des Alpes et des Apennins sont susceptibles de connaître les pires conditions météorologiques.



Pourquoi fait-il si chaud en Italie ?

Depuis fin juin, l'Italie se trouve sous un anticyclone - également connu sous le nom de "dôme de chaleur" - qui s'est déplacé au-dessus de la Méditerranée depuis le Sahara en Afrique. Il s'agit d'un système météorologique dans lequel l'air circule lentement autour d'une zone centrale de basse pression.





L'Europe est également le continent qui se réchauffe le plus rapidement au monde, ses températures augmentant environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale, selon un rapport récent de l'Organisation météorologique mondiale et de l'observatoire européen du climat Copernicus.



L'anticyclone au-dessus de l'Italie devient lentement de plus en plus fort, ce qui entraîne une hausse progressive des températures. Cette semaine, les températures atteignent déjà 38 à 39 °C dans le centre et le sud du pays. Il devrait atteindre son apogée au cours du week-end et faire grimper les thermomètres jusqu'à 43°C.





Les météorologues estiment qu'il s'agit du début d'une nouvelle vague de chaleur qui durera au moins jusqu'à la semaine prochaine. À l'heure actuelle, ils prévoient que l'Italie ne sera pas tirée d'affaire avant la mi-août au moins.



Les températures élevées prolongées ont également repoussé le niveau de congélation à 5 000 mètres dans les régions montagneuses, ce qui pourrait accélérer la fonte des glaciers alpins.





En Espagne, les températures devraient dépasser les 40°C

L'Espagne est également confrontée à une semaine de conditions météorologiques extrêmes, avec des températures qui devraient dépasser les 40°C dans de nombreuses régions du pays, en particulier dans le sud et à l'intérieur des terres.



"Les températures seront très élevées au cours des prochains jours dans une grande partie de l'Espagne. Si nous comparons le caractère thermique prévu pour la masse d'air installée sur le pays avec les records de 1991 à 2020, ce sera l'un des plus chauds... même avec des valeurs record", a écrit l'agence météorologique espagnole Aemet dans un message publié sur X.



Les températures les plus élevées sont prévues dans les régions des vallées intérieures du sud du pays ainsi que dans certaines parties de Castille-La Manche au centre de l'Espagne.



Mardi, l'agence météorologique espagnole Aemet a placé les villes de Tolède et de Cordoue en alerte orange pour cause de chaleur. D'autres régions d'Andalousie et de Castille-La Manche, ainsi que des zones d'Aragon, des îles Baléares, de Castille-et-León, de Catalogne, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie et de Valence ont également été placées en alerte météorologique jaune.



Mais les températures élevées ne sont qu'une des formes de phénomènes météorologiques extrêmes qui devraient frapper l'Espagne cette semaine. Les experts indiquent que dans le nord-est et les zones montagneuses du nord, des orages, de la grêle et des vents soufflant jusqu'à 90 km/h sont possibles.



Il y aura "localement de fortes tempêtes dans les Pyrénées et les montagnes ibériques orientales", selon Aemet. Elle ajoute que "de fortes rafales de vent ne sont pas exclues sur les côtes atlantiques de la Galice".