L' OMS annonce une première définition officielle de la maladie « post-Covid »

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé vendredi que la première définition clinique officielle de la maladie « post-Covid » avait été adoptée à l'issue d'une consultation mondiale et publiée afin d'améliorer le traitement des malades.



Une définition commune

Jusqu'à présent, le manque de clarté des professionnels de santé sur cette maladie a compliqué les efforts pour faire avancer la recherche et le traitement selon l'OMS. C'est ce qui a poussé l'organisation à établir une définition de cas clinique normalisée au niveau mondial.



Le « Covid long » survient chez les personnes ayant eu une nouvelle infection confirmée ou probable par un coronavirus, « généralement trois mois après l'apparition de la Covid-19 (et) avec des symptômes qui durent au moins deux mois et ne peuvent être expliqués par un autre diagnostic », a déclaré Janet Diaz, cheffe de la gestion clinique à l'OMS.





Elle précise que les symptômes comprennent « la fatigue, l'essoufflement, les dysfonctionnements cognitifs, mais aussi d'autres symptômes qui ont généralement un impact sur le fonctionnement quotidien. Ils peuvent apparaître rapidement, après le rétablissement initial de l'épisode aigu, ou persister depuis la maladie initiale. ».



Mieux prendre en charge les malades

Avec cette définition, l'OMS espère une "avancée importante" pour la reconnaissance de ces malades post-Covid-19 et espère une meilleure prise en charge.