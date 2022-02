L'UE débloque 450 millions d'euros pour fournir des armes à l'Ukraine

"Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a dit avoir besoin d'avions que les Ukrainiens peuvent piloter. Certains états membre disposent de ce genre d'avions et nous allons les fournir avec d'autres armements nécessaires à une guerre", a précisé Josep Borrell à l'issue d'une réunion en visio-conférence avec les ministres des Affaires étrangères de l'UE, précédé d'un entretien avec le ministre ukrainien.



"Un accord a été trouvé pour fournir des armements à l'armée ukrainienne pour une valeur de 450 millions et des équipements de protection et du carburant pour 50 millions. Tout cela sera couvert par notre - Facilité européenne pour la paix - et notre fonds intergouvernemental. C'est la première fois dans l'histoire que nous allons le faire", a-t-il précisé.



La gestion de ce fonds doté de 5 milliards d'euros est totalement à la discrétion des Etat membres, ont rappelé dimanche leurs représentants. L'argent est hors du budget commun de l'UE et la Commission n'est pas concernée, ont-ils précisé.



Une réunion des ministres de la Défense de l'UE a été convoquée d'urgence lundi "pour convertir ce financement en armements et les acheminer vers la ligne de front des forces armées ukrainiennes qui luttent contre l'invasion russe", a expliqué Josep Borrell.



La Pologne a accepté de réceptionner cette aide militaire pour ensuite l'acheminer, a-t-il précisé.



"L'aide de l'UE vient s'ajouter à tout le matériel et les armements que de nombreux Etats membres ont décidé de fournir par eux-mêmes", a-t-il indiqué.





Les pays de l'Union européenne ont commencé à livrer des quantités "significatives" d'armements à l'Ukraine depuis samedi "pour leur permettre de se défendre", ont affirmé dimanche plusieurs responsables européens.



Les armements sont prélevés sur les stocks nationaux, mais les livraisons sont coordonnées.