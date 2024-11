L'UE est de plus en plus convaincue que la Russie produit des drones tueurs en Chine

L'Union européenne est de plus en plus convaincue que la Russie produit des drones tueurs en Chine pour soutenir son agression de l'Ukraine, ce qui soulève de nouvelles questions sur les risques que Pékin est prêt à prendre pour respecter son "partenariat sans limites" avec Moscou.



Les inquiétudes croissantes portent sur un programme d'armement secret que la Russie aurait mis en place dans la province chinoise du Xinjiang, et qui a été mis en lumière pour la première fois par Reuters dans une enquête exclusive publiée en septembre.



Le rapport de Reuters décrit comment une filiale d'Almaz-Antey, la plus grande entreprise du complexe militaro-industriel de la Russie soumise à des sanctions de l'UE et des États-Unis, a "développé et testé en vol" un nouveau modèle de drone à longue portée "avec l'aide de spécialistes locaux". (Le média n'a pas été en mesure de déterminer l'identité des spécialistes, mais a vu des documents confirmant le transfert des drones fabriqués en Chine vers la ville russe d'Izhevsk).



Le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), le bras diplomatique de l'Union européenne, a également reçu des preuves de sources de renseignements montrant que la Russie avait installé une usine sur le sol chinois pour assembler des drones qui pourraient potentiellement être déployés pour cibler l'Ukraine.







Ces drones seraient conçus à des fins d'attaque plutôt que de reconnaissance.



Toutefois, le SEAE doit encore confirmer trois informations cruciales : si l'usine produit des drones tueurs, si ces drones ont déjà été expédiés à la Russie et si Pékin est au courant du programme d'armement de Moscou.



Des discussions entre le SEAE et Pékin sont en cours pour clarifier la situation.



"Nous n'avons rien de plus. Nous n'avons pas de preuves claires de ce qui se passe", a déclaré vendredi un haut fonctionnaire de l'UE sous couvert d'anonymat.



"Il est difficile de croire que cela se produit à l'insu ou dans l'ignorance totale des autorités (chinoises)".



Des diplomates à Bruxelles ont qualifié les preuves de "convaincantes" et ont averti que, si elles étaient finalement confirmées, la fourniture de drones par la Chine à la Russie représenterait une escalade majeure aux conséquences imprévisibles pour la guerre.



Jusqu'à présent, l'UE a accusé Pékin de fournir à Moscou des biens à double usage et des technologies avancées pouvant être utilisées à des fins militaires. En conséquence, l'Union a sanctionné une poignée d'entreprises à Hong Kong et en Chine continentale. Les sanctions n'ont toutefois jamais porté sur la fourniture directe d'armes complètes.



Pékin a nié toute implication dans l'invasion et insiste sur le fait qu'elle maintient une position équidistante, que l'Occident interprète largement comme étant pro-russe.



Sans l'aide secrète de la Chine, a déclaré un diplomate, "la Russie n'aurait pas pu mener cette guerre".



"Il devrait y avoir des conséquences", a ajouté le diplomate, notant que les soupçons actuellement sur la table étaient "très sérieux" et méritaient plus d'explications.





L'obscurité qui entoure le programme d'armement que la Russie aurait mis en place en Chine rend difficile la prévision du type de sanctions que l'UE pourrait imposer, le cas échéant. "Les éléments dont nous disposons aujourd'hui ne sont pas suffisamment solides pour que nous puissions agir en conséquence", a averti le haut fonctionnaire de l'UE.



Dans sa guerre d'agression, la Russie a déployé des drones tueurs à grande échelle pour détruire les infrastructures électriques et les bâtiments civils de l'Ukraine, tuant des centaines de personnes au passage.



Ces informations arrivent à un moment critique pour le pays, alors que les forces russes réalisent des gains significatifs sur le terrain et que les troupes nord-coréennesrejoignent le combat dans la région de Koursk. Ils coïncident également avec l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, qui a promis de réviser l'aide militaire à l'Ukraine et de conclure un accord pour mettre fin à la guerre "dans les 24 heures".



Les ministres des Affaires étrangères de l'UE devraient discuter de la question des drones fabriqués par la Chine lorsqu'ils se réuniront lundi à Bruxelles.