L'UE se réunit en urgence pour sanctionner la Russie

L'Union européenne est prête à adopter des sanctions contre la Russie. L'annonce devrait intervenir dans les prochaines heures. Une réunion d'urgence est prévue à Paris. Les ministres des Affaires étrangères devraient alors décider quelles personnalités et quels secteurs économiques seront concernés par ces mesures.



Le chef de la diplomatie européenne précise que des forces russes sont entrées dans le Donbass. "Je ne dirai pas que c'est une invasion de grande ampleur mais les troupes russes sont sur le sol ukrainien", insiste Josep Borrell.



Après la reconnaissance de l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, la Russie a annoncé l'envoi de ce qu'elle appelle des "forces de maintien de la paix". Pour le ministre français des Affaires étrangères les actions de la Russie sont en contradiction avec ses obligations. "Il s'agit d'une violation du droit international. Il s'agit d'une atteinte à la souveraineté et à l'intégrité de l'Ukraine. Il s'agit d'un renoncement par la Russie de ses engagements internationaux", souligne Jean-Yves Le Drian





L'UE a déjà préparé un paquet de sanctions contre Moscou en cas d'invasion de l'Ukraine. Pour le moment seule une partie de ces mesures devrait être approuvée.