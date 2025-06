L'Ukraine abat un Su-35 au-dessus de la Russie, la recherche des survivants continue à Kharkiv

Kyiv a annoncé samedi matin avoir abattu un chasseur russe Soukhoï Su-35 "lors d'une opération réussie de l'armée de l'air dans la région de Koursk".





L'armée de l'air a ensuite publié une vidéo de contrôle objective prise depuis un drone, censée montrer un avion ennemi détruit en feu.



En absence de réaction officielle de Moscou, les blogueurs pro-guerre russes (les soi-disant Z-blogueurs ou milblogueurs) semblent confirmer la liquidation de l'appareil.



La chaîne Telegram Pepel (Cendres, en russe) affirme que l'avion de chasse s'est écrasé dans le district de Korenevsky, dans la région de Koursk. « Une colonne de fumée noire s'élève au-dessus du site de l'accident, visible depuis différents endroits du district », précise le média.







Selon la chaîne de télégrammes russe pro-guerre Fighterbomber, l'avion a été abattu au-dessus du territoire russe et le pilote a survécu à la destruction de l'avion de chasse.



« Tout est normal. Tout le monde est en vie », peut-on lire sur la chaîne Telegram Voïevoda vechtchaïet (Voïvode au micro). Cette chaîne est gérée par des pilotes actifs de l'armée de l'air russe.



Cette opération semble répéter, même si sur une échelle plus confidentielle, le succès de la très efficace et profondément humiliante pour le Kremlin opération "Toile d'araignée" du week-end dernier qui a permis à l'Ukraine de rendre hors service des dizaines d'avions de combat russes, sur les bases loin des frontières du pays, grâce à des drones introduits en cachette et lancés à distance.



Selon un haut gradé allemand, cité par Reuters, cette attaque de drones ukrainiens aurait endommagé environ 10 % de la flotte de bombardiers stratégiques russes et touché certains des appareils alors qu'ils étaient préparés pour des frappes sur l'Ukraine.





« Selon notre évaluation, plus d'une douzaine d'avions ont été endommagés, des bombardiers stratégiques TU-95 et TU-22 ainsi que des avions de surveillance A-50 », a déclaré le général de division allemand Christian Freuding dans un podcast diffusé sur YouTube et examiné par Reuters avant sa publication plus tard dans la journée de samedi.



Les États-Unis estiment que l'attaque des drones ukrainiens a touché jusqu'à 20 avions de guerre russes, détruisant environ 10 d'entre eux, ont déclaré deux responsables américains à Reuters, et les experts estiment qu'il faudra des années à Moscou pour remplacer les avions touchés.





Et ceci paraît être pas une opération isolée des forces ukrainiens outre-frontière : les opérateurs du 6e régiment de Rangers des forces d'opérations spéciales ukrainiennes ont détruit un groupe ennemi et capturé un soldat ennemi dans le secteur de Koursk.



Six rangers auraient attaqué un groupe ennemi qui tentait de prendre d'assaut les positions des forces de défense dans la région de Soumy.







Au moins six employés pourraient être coincés sous les décombres à Kharkiv à la suite d'une frappe nocturne de la Russie qui a touché une entreprise privée. Il n'y a actuellement aucun contact avec eux, selon le Bureau du procureur régional de Kharkiv.







Les frappes russes sur les villes ukrainiennes de Kherson et Kharkiv tôt samedi ont tué au moins cinq personnes, selon les autorités. Une frappe sur une tour d'habitation à Kherson a tué un couple, selon Oleksandr Prokudin, le gouverneur de la région.



La Russie a également frappé la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, avec des missiles, des drones Shahed et des bombes guidées avant l'aube samedi, tuant trois personnes dans ce que le maire, Ihor Terekhov, a décrit comme « l'attaque la plus puissante » depuis le début de la guerre.



Selon les données préliminaires, l'armée russe a utilisé plus de 50 drones, quatre bombes aériennes guidées et un missile. Dix-sept personnes ont été blessées. Une femme a été retirée vivante des décombres d'un immeuble de plusieurs étages.



Ihor Terekhov a déclaré que l'attaque avait également endommagé 18 immeubles d'habitation et 13 maisons privées.



Selon le gouverneur régional de Kharkiv, Oleh Syniehoubov, deux districts de la ville avaient été frappés par trois missiles, cinq bombes planantes et 48 drones. Parmi les blessés figurent deux enfants, un petit garçon d'un mois et demi et une jeune fille de 14 ans, a-t-il ajouté.







L'intensité des attaques russes contre l'Ukraine au cours des dernières semaines a encore réduit les espoirs de voir les parties belligérantes parvenir à un accord de paix dans un avenir proche, d'autant plus, après l'opération embarrassante de Kyiv contre les bases de l'aviation russe situées au fin fond de la Russie.



Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé 215 missiles et drones au cours de la nuit de vendredi à samedi, et les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu et neutralisé 87 drones et sept missiles.



Samedi matin, encore trois personnes sont mortes à la suite de bombardements russes dans la région de Donetsk. Les autorités affirment que les Russes ont tué deux personnes et endommagé deux maisons à Yablunivka, dans la communauté d'Illinivska. Une autre personne a été tuée à Kostyantynivka.





Plusieurs autres régions d'Ukraine ont également été touchées, notamment les régions de Donetsk, de Dnipro, d'Odessa et les villes de Ternopil ou de Loutsk, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, dans un message posté sur X.







"Pour mettre fin aux massacres et aux destructions perpétrés par la Russie, il est nécessaire d'accroître la pression sur Moscou et de prendre de nouvelles mesures pour renforcer l'Ukraine.







Cette nuit de frappes fait suite à l'un des barrages de missiles et de drones les plus violents contre l'Ukraine la veille, frappant six territoires ukrainiens et tuant au moins six personnes et en blessant environ 80. Parmi les victimes figurent trois secouristes à Kyiv, une personne à Loutsk et deux personnes à Tchernihiv.





a Russie a accusé samedi l'Ukraine de reporter l'échange de prisonniers à grande échelle et le rapatriement des corps des soldats morts sur lesquels elle s'était mise d'accord lors des pourparlers de paix à Istanbul.

« La partie ukrainienne a reporté de manière inattendue et pour une durée indéterminée l'acceptation des corps et l'échange de prisonniers de guerre », a déclaré le principal négociateur russe, Vladimir Medinsky, sur les réseaux sociaux.



« Le premier lot de 1 212 corps congelés de soldats de l'AFU est déjà arrivé dans des camions frigorifiques dans la zone d'échange. Les autres sont en cours d'acheminement.

L'état-major de la coordination ukrainienne pour le traitement des prisonniers de guerre a refuté les accusations de Medinsky : les rapports des représentants russes sur le prétendu début des activités de retour ou de rapatriement des corps après Istanbul ne seraient pas. Selon l'Ukraine, les préparatifs pour l'échange de personnes gravement malades, gravement blessées et jeunes, ainsi que pour le retour des corps des défenseurs tombés au combat, seraient toujours en cours.



En plus, une vidéo de propagande russe affirmant que la Russie aurait livré le premier lot de corps d'Ukrainiens décédés en vue d'un échange n'a pas été filmée à l'endroit où les échanges ont lieu.







Selon Andriy Youssov, chef adjoint du centre de coordination, dans un commentaire à Ukraïnska Pravda, "la vidéo publiée par l'ennemi a été filmée aujourd'hui sur le territoire de la Russie, et non sur le site ou dans la zone de l'échange".