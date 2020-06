L’accès aux bars et le sport sur la plage restent interdits- La police accentue les patrouilles pour faire respecter les règles

Après quelques mois confinés à la maison comme des lions en cage, beaucoup ne rêvent que d’une chose : fouler le sable des plages et aller piquer une tête dans les vagues. Pour une partie de ceux qui habitent près du littoral, c’est déjà possible. Un peu partout sur les côtes Atlantique et méditerranéenne, plusieurs villes ont rouvert leurs plages à la promenade et à la baignade, et d’autres vont leur emboîter le pas dès ce week-end avec des températures on ne peut plus estivales.



Le soleil et la mer ne doivent toutefois pas faire oublier que le coronavirus reste présent sur le territoire. L’épidémie se poursuit, de nouveaux foyers de contamination ont été identifiés et aucun vaccin n’est à ce jour disponible pour se prémunir.



Pour s'assurer que personne ne brave l'interdit de l'Autorité, la police Sénégalaise s'organise. Bien avant l'annonce de l'assouplissement à l'actif du "premier limier du Sénégal" (entendez le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye) des équipages de policiers, sous le houlette du pragmatique commissaire central de Dakar, Elhaj Cheikh Dramé patrouillent tous les jours à Dakar notamment sur les plages entre autres...



Pour ce qu'il est convenu d'appeler l"e cas des plages", il revient à la rédaction de dakarposte que le dispositif mobilise chaque jour plusieurs agents répartis entre des véhicules pré-positionnés en face des rivages (comme c'est le cas par exemple à "Kussum"), des caméras de surveillance... pour ne citer que cela d'autant que la liste est loin d'être exhaustive.



"En un mot, ce n’est pas tout le monde qui a bien compris les consignes en matière de rassemblements" nous souffle un agent de police rencontré. Et, l'interlocuteur, invité à être plus explicite de laisser entendre: "Le corps policier a décidé de multiplier les patrouilles pour faire respecter les règles sur les regroupements et la distanciation physique. Avec l’assouplissement des règles sur les rassemblements et l’arrivée de la belle saison, je fais allusion à l'Été de nombreuses personnes ont mis le cap sur les espaces extérieurs publics comme la plage. Vous voyez que c'est sous le regard attentif de plusieurs policiers que ce sont déroulés les rassemblements. Nous avons renforcé les sentinelles avec la présence accentuée d'éléments du GMI. Et, c'est le même cas de figure avec les bars. Tout juste rouvertes, des plages sont vite bondées et croyez-moi nous veillons au grain. Tout le monde est tenu de respecter les gestes barrières et aucune incivilité ne sera toléré"